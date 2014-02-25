На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE).

Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны)

Главные требования/навыки/умения:

- html/css- обязательно (php-желательно)

- знания DLE

- разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE

- основы SEO

- обязательность/исполнительность/частое нахождение в сети

- грамотная русская речь — приветствуется!

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Основные обязанности:

- поддержrа актуальной информации на сайте (в основном - редактирование html кода)

- сортировка и группировка новостей

- модерация новостей и комментариев

- установка необходимых плагинов

- составление ТЗ для дизайнера и копирайтера (при необходимости)

- доработка сайта, направленная на увеличение дохода от его монетизации (по согласованию)

В команде работают дизайнер и копирайтер (этим заниматься не придется)

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Оплата: 3000 р/мес (30% аванс до 20го числа текущего месяца + 70% плата в течение 5дней по окончанию месяца) + премия по результатам работы.

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Я знаю много чего и как доработать, но у меня на это нет времени. Поэтому мне и нужен еще один администратор. Возможно заключение контракта через WM (перс, BL>140)