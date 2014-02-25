Требования: - Опыт работы приветствуется; - Грамотная речь; - Коммуникабельность‚ активная жизненная позиция; - Стремление к профессиональному росту; - Хорошее знание ПК. Обязанности: - Подбор персонала (поиск и привлечение кандидатов посредством собственной базы резюме , работных Интернет сайтов , участие в ярмарке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE).
Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны)
Главные требования/навыки/умения:
- html/css- обязательно (php-желательно)
- знания DLE
- разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE
- основы SEO
- обязательность/исполнительность/частое нахождение в сети
- грамотная русская речь — приветствуется!
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Основные обязанности:
- поддержrа актуальной информации на сайте (в основном - редактирование html кода)
- сортировка и группировка новостей
- модерация новостей и комментариев
- установка необходимых плагинов
- составление ТЗ для дизайнера и копирайтера (при необходимости)
- доработка сайта, направленная на увеличение дохода от его монетизации (по согласованию)
В команде работают дизайнер и копирайтер (этим заниматься не придется)
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Оплата: 3000 р/мес (30% аванс до 20го числа текущего месяца + 70% плата в течение 5дней по окончанию месяца) + премия по результатам работы.
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Я знаю много чего и как доработать, но у меня на это нет времени. Поэтому мне и нужен еще один администратор. Возможно заключение контракта через WM (перс, BL>140)
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