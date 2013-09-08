Требуется менеджер для реализации проекта

Требования: - Опыт работы приветствуется; - Грамотная речь; - Коммуникабельность‚ активная жизненная позиция; - Стремление к профессиональному росту; - Хорошее знание ПК. Обязанности: - Подбор персонала (поиск и привлечение кандидатов посредством собственной базы резюме , работных Интернет сайтов , участие в ярмарке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется менеджер проектов
Необходим менеджер-проектов имеющий опыт правильной реализации проектов (ограниченные сроки, ресурсы = результат) для реализации следующих задач. Сокращение отдельных частей проектов возможно. Добавление новых частей в рамках данного проекта, маловероятно.
Задача1:
Объект – Мебельная компания, новая торговая марка, название уже определено.
Создание логотипа, ФС, 2 продающих сайтов (мебель и отдельно кухни), пакета полиграфии (пакет при заключении договора, бланки, отгрузочный пакет, визитки, каталоги, презентационные материалы для агентов компании, другие рекламные материалы).
Для наполнения сайта необходимо организовать бюджетное производство ряда видеороликов о компании-продукции и создание реалистичных 3D-визуализаций мебели в интерьере для каталога на сайте.
Задача 2 (параллельная, похожа на первую но урезана):
Объект – Мебельная компания, существующая торговая марка, имеются сайты.
Приведение в норму ФС учитывая логотип, стилистику и дизайн существующих сайтов (на данный момент ФС в комплексном виде отсутствует), создание пакета полиграфии (пакет при заключении договора, бланки, отгрузочный пакет, каталоги, презентационные материалы для агентов компании, другие рекламные материалы).
Для наполнения сайта необходимо организовать бюджетное производство ряда видеороликов о компании-продукции.
Приветствуются менеджеры, работающие именно по принципам управления проектами, понимающие что такое бюджет и сроки.
Так-же приветствуется (в порядке важности):
а.Знание рынка фри-лансеров, для оптимизации издержек на осуществление проектов. Опыт поиска исполнителей по оптимальному соотношению цена-качество (приветствуется наличие проверенной базы исполнителей, но их утверждение будет осуществляться на общих конкурентных основаниях).
б.Опыт создания ПРОДАЮЩИХ (а не только красивых, крутых и т.д.) сайтов (правильное юзабилити, стимулирование посетителей к обращениям).
в.Знание и уверенное применение технологий управления проектами.
г.Опыт работы с логотипами, ФС, полиграфией
Как мне видится предварительно схема сотрудничества (возможны изменения после обсуждения с Вами):
Согласование ТЗ, оцифровка-согласование бюджета, оцифровка-согласование сроков, подбор-утверждение исполнителей предварительные переговоры и организация взаимодействия заказчик-исполнитель, контроль этапов реализации по срокам-бюджету (контролируются сотрудники компании заказчика и исполнители).
Что мне нужно предварительно знать о потенциальных исполнителях:
Имеется-ли опыт подобной комплексной работы? Если да, то небольшое письменное резюме на эту тему (примеры работ я конечно посмотрю, но как правило по ним сложно понять ваши возможности в комплексе).
Как Вы видите схему сотрудничества (зоны ответственности, этапы и т.д.)?
Ваш приблизительный гонорар на основании опубликованной информации о проекте (я человек адекватный, понимаю что все может несколько раз измениться, поэтому большой запас не стоит закладывать, цепляться к первым цифрам не буду) – размер, этапность расчетов согласно предложенной Вами схемы работы.
ВНИМАНИЕ !!! Убедительная просьба не присылать "штамповые предложения", я на них не реагирую – если люди не утруждаются вникать в предлагаемый проект на первом этапе и шлют спам, то они просто не уважают ни себя, ни потенциального заказчика.
P.S. Предложения творческих групп и студий тоже рассматриваются, если цена-сроки будут сопоставимы с предложениями от настоящих "Free-lance" (тем кто оплачивает офис в Москве, соц-налоги и прочее подобное, вряд-ли получится такую цену предложить без ущерба для качества, но кто знает, а вдруг кто-то в офисе в тайланде сидит! :) ).
С уважением, Александр Семенов!
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