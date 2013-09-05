Менеджер проекта интернет магазина

Ведение ежедневного расписания Контроль выполнения текущих задач ("Совесть на аутсорсинг") Распределение входящих задач по направлениям, срокам и ответственным, а также контроль их выполнения Решение мелких операционных задач Заключение договоренностей о встречах с парнерами и клиентами Личные поручения и другие дополнительные ...