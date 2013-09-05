Менеджер проекта интернет магазина

Требования: - Опыт работы приветствуется; - Грамотная речь; - Коммуникабельность‚ активная жизненная позиция; - Стремление к профессиональному росту; - Хорошее знание ПК. Обязанности: - Подбор персонала (поиск и привлечение кандидатов посредством собственной базы резюме , работных Интернет сайтов , участие в ярмарке ...
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Требуется на проектную работу ответственный менеджер.
Нужно написать тех задание.
Быть онлайн в рабочее время
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