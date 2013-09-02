Ведущий интернет маркетер

управление проектами IOS Android обязанности - подача заявок на англоязычных биржах https://www.odesk.com/ http://elance.com - сопровождение проекта (общение с заказчиком по проекту, обсуждение с заказчиком тз, оформление дополнительных работ итд) требования: - знание английского языка. - опыт в IT зарплата: от 1000 ...
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Разыскивается! Wanted! Ведущий менеджер интернет-рекламы!
На хорошо оплачиваемую, постоянную, удаленную и адски-интенсивную работу.
разыскивается Ведущий менеджер по интернет-рекламе, способный организовать и поддерживать с помощью подрядчиков генерацию посетителей и регистраций на ряд интернет-проектов.
В молодую агрессивно-развивающуюся интернет-компанию “БизнесТехнологии”.
Проект включает в себя консалтинговое агентство и несколько веб-сервисов.
Это полностью интернет-компания, поэтому все сотрудники работают удаленно, но интенсивно.
Мы предлагаем интересную работу в динамично развивающейся компании, достойную заработную плату и огромные перспективы для роста: как личного, так и финансового.
Задачи:
Построение системного привлечения целевого трафика на сайты компании с помощью подрядчиков и таких инструментов как: поисковый контекст, таргетинговая реклама, тиззерная реклама, баннерные сети, платные рассылки, вирусные акции, размещение баннеров на тематических сайтах:
Построение системы оценки качества и количества трафика, регистраций. Еженедельная отчетность.
Требования к опыту:
Опыт подбора и контроля подрядчиков и фрилансеров, умение разбираться в людях и подбирать тех, с кем вы достигните наилучшего результата
Умение четко ставить задачи и отслеживать их выполнение
Вы не спрашиваете что и как делать, вы это знаете, умеете и делаете лучше нас. Узнаете наши цели и под них выстраиваете систему.
Опыт работы с инструментами: поисковый контекст, контекст вконтакте, тиззерная реклама, баннерная реклама от 3х лет.
Преимуществом будет опыт работы в рекламном агентстве.
Преимуществом будет опыт работы с рекламой с оплатой за лиды.
Умение подбирать ключевые слова, таргетинги в соц.сетях, составлять продающие тексты объявлений, подбирать картинки.
Отличное знание GoogleAnalytics или других систем контроля эффективности рекламы.
Личностные качества:
Самостоятельность - Вы способны работать без надсмотрщика. Выясняете какой должен быть конечный результат, и выстраиваете под него систему.
Вы никогда не приходите с проблемой или вопросом “что делать?”, но предлагаете минимум 3 варианта решения
Работа на результат, т.е. не от звонка до звонка, а пока не будет достигнута цель.
Настойчивость – если вы с первого раза не получили нужную информацию от руководителя Вы не ждете у моря погоды а добиваетесь того что вам нужно.
Инициативность – Вы предлагаете новые способы привлечения лидов, придумываете акции, ищите и тестируете новые площадки, инструменты. Не ждете задач “сверху”, постоянно находиться в движении, предлагаете что еще можно/нужно сделать. Инициатор во всем.
Эксклюзивность. Работа только с нами и над нашими проектами. Вы не можете параллельно брать в работу чужие проекты.
Условия:
Работа удаленная. Доход от 40.000 рублей в месяц. Зарплата всегда вовремя;
Обязателен испытательный срок 1 месяц. Во время испытательного срока оплата - 50% от указанного дохода. Но если покажете сверх-результаты сразу на старте, то 100%;
Если в течение первой недели работы не будет значимых результатов, то мы с Вами прощаемся. Времени на раскачку нет. Оплата в этом случае будет сделана пропорционально отработанным дням;
Обязательно тестовое задание, мини-проект.
Минусы работы в нашей команде:
Вам придется много работать.
Отговорки «не успел» и «я не могу это сделать» — не рассматриваются как уважительные.
Не успел = плохо организовал время, не можешь = научись или найми для этой задачи того, кто сможет.
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