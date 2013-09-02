Ведущий интернет маркетер

$1500
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Разыскивается! Wanted! Ведущий менеджер интернет-рекламы!

На хорошо оплачиваемую, постоянную, удаленную и адски-интенсивную работу.

разыскивается Ведущий менеджер по интернет-рекламе, способный организовать и поддерживать с помощью подрядчиков генерацию посетителей и регистраций на ряд интернет-проектов.

В молодую агрессивно-развивающуюся интернет-компанию “БизнесТехнологии”.

Проект включает в себя консалтинговое агентство и несколько веб-сервисов.

Это полностью интернет-компания, поэтому все сотрудники работают удаленно, но интенсивно.

Мы предлагаем интересную работу в динамично развивающейся компании, достойную заработную плату и огромные перспективы для роста: как личного, так и финансового.

Задачи:

Построение системного привлечения целевого трафика на сайты компании с помощью подрядчиков и таких инструментов как: поисковый контекст, таргетинговая реклама, тиззерная реклама, баннерные сети, платные рассылки, вирусные акции, размещение баннеров на тематических сайтах:

Построение системы оценки качества и количества трафика, регистраций. Еженедельная отчетность.

Требования к опыту:

Опыт подбора и контроля подрядчиков и фрилансеров, умение разбираться в людях и подбирать тех, с кем вы достигните наилучшего результата

Умение четко ставить задачи и отслеживать их выполнение

Вы не спрашиваете что и как делать, вы это знаете, умеете и делаете лучше нас. Узнаете наши цели и под них выстраиваете систему.

Опыт работы с инструментами: поисковый контекст, контекст вконтакте, тиззерная реклама, баннерная реклама от 3х лет.

Преимуществом будет опыт работы в рекламном агентстве.

Преимуществом будет опыт работы с рекламой с оплатой за лиды.

Умение подбирать ключевые слова, таргетинги в соц.сетях, составлять продающие тексты объявлений, подбирать картинки.

Отличное знание GoogleAnalytics или других систем контроля эффективности рекламы.

Личностные качества:

Самостоятельность - Вы способны работать без надсмотрщика. Выясняете какой должен быть конечный результат, и выстраиваете под него систему.

Вы никогда не приходите с проблемой или вопросом “что делать?”, но предлагаете минимум 3 варианта решения

Работа на результат, т.е. не от звонка до звонка, а пока не будет достигнута цель.

Настойчивость – если вы с первого раза не получили нужную информацию от руководителя Вы не ждете у моря погоды а добиваетесь того что вам нужно.

Инициативность – Вы предлагаете новые способы привлечения лидов, придумываете акции, ищите и тестируете новые площадки, инструменты. Не ждете задач “сверху”, постоянно находиться в движении, предлагаете что еще можно/нужно сделать. Инициатор во всем.

Эксклюзивность. Работа только с нами и над нашими проектами. Вы не можете параллельно брать в работу чужие проекты.

Условия:

Работа удаленная. Доход от 40.000 рублей в месяц. Зарплата всегда вовремя;

Обязателен испытательный срок 1 месяц. Во время испытательного срока оплата - 50% от указанного дохода. Но если покажете сверх-результаты сразу на старте, то 100%;

Если в течение первой недели работы не будет значимых результатов, то мы с Вами прощаемся. Времени на раскачку нет. Оплата в этом случае будет сделана пропорционально отработанным дням;

Обязательно тестовое задание, мини-проект.

Минусы работы в нашей команде:

Вам придется много работать.

Отговорки «не успел» и «я не могу это сделать» — не рассматриваются как уважительные.

Не успел = плохо организовал время, не можешь = научись или найми для этой задачи того, кто сможет.

10 лет назад
GreenBucks
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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