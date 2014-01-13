Менеджер по удаленному поиску и отбору персонала

Требования:

- Опыт работы приветствуется;

- Грамотная речь;

- Коммуникабельность‚ активная жизненная позиция;

- Стремление к профессиональному росту;

- Хорошее знание ПК.

Обязанности:

- Подбор персонала (поиск и привлечение кандидатов посредством собственной базы резюме , работных Интернет сайтов , участие в ярмарке вакансий, поиск через Центр Занятости и соответствующие заведения , head-hunting );

- Формирование профиля должности по заявке работодателя;

- Проведение собеседований с кандидатами (формальное, case- интервью, проективное, стрессовое, по компетенциям, бизнес-интервью - в данном случае только телефонное и по скайпу из этих видов;

- Звонки предыдущим работодателям, по номерам указанным в разделе рекомендации.

Условия:

- четкий график работы;

- 8 часовой рабочий день, пяти дневная рабочая неделя;

- гарантированная оплата;

- оклад+процент с каждого нанятого человека;

- и еще по условия нужно вести диалог и решать в процессе работы, я ищу себе команду!