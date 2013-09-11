Менеджер по веб проектам

Доброго всем дня.

В связи с расширением мы в поисках ответственного и устремленного человека.

Обязательно постоянно проживание в г. Москва.

Требования:

-опыт работы с web-проектами от 1 года;

-владение MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint;

-опыт работы с нормативными документами, а также подготовка договоров на оказание услуг;

-опыт разработки технических заданий, а также детализированных технических проектов (с прототипированием и описанием сценариев / алгоритмов), инструкций пользователей;

-опыт управления коллективом, умение организовать и структурировать работу;

-навыки общения с клиентами и подрядчиками;

-умение анализировать информацию и составлять планы развития;

-ответственность, самостоятельность в принятии решений, инициативность;

Обязанности:

-подготовка предложений для потенциальных заказчиков (сбор требований, подготовка коммерческого предложения и оценки проекта);

-управление проектами по разработке web сайтов (определение ограничений, ведение журнала проекта, оценка и контроль рисков, контроль качества);

управление ресурсами: определение проектной команды, постановка задачи, распределение, контроль;

-разработка технических заданий и детализированных технических проектов;

-составление план-графика работ и отслеживание всех контрольных точек;

-анализ и подготовка статистических отчетов;

-участие в регулярных встречах с заказчиками и составление планов развития;

Условия:

-удаленная работа, плавающий график с 9-00 до 19-00;

-интересные проекты и заказчики;

-обучение;

-зарплата на испытательный срок 30 000 руб (2-3 месяца), после 50 000 + бонусы;

Перспективы гарантируем но все зависит от желания.