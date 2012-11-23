lolllypop

Татьяна Мидакова lolllypop

 
36 летРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Опыт работы в полиграфии более 5 лет.

- Разработка макетов для полиграфии:

- (визитки, бланки, листовки, плакаты, буклеты, обложки, наружная реклама)

- Обработка и цветокоррекция фотографий

- Баннеры для web (статичные и gif)

- Шапки для сайтов

Образование: Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова, г. Чебоксары

Факультет: Дизайна и компьютерных технологий

Специальность: Инженер по АСОиУ

Опыт работы (официальное оформление):

1. Инженер-программист (Полная занятость) - "Информ-стандарт", г. Чебоксары (Разработка и внедрение приложений баз данных, Администрирование, проектирование БД, разработка серверной части на PL/SQL)

2. Веб-дизайнер (Частичная занятость). Студия веб-дизайна @Bit, г. Чебоксары (Создание веб-сайтов)

3. Дизайнер-верстальщик (Полная занятость). Газета «Про город», г. Чебоксары (Создание макетов, верстка статей)

Сдельная оплата, выполнение сроков, лояльность к поправкам, внимательность к деталям, креативность. Выполнение частных проектов, сотрудничество с постоянными заказчиками (клиентская поддержка).

Победа в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/373944.html

http://www.weblancer.net/contests/434470.html

http://www.weblancer.net/contests/445935.html

https://www.weblancer.net/contests/442905.html

https://www.weblancer.net/contests/475775.html

http://www.weblancer.net/contests/508035.html

http://www.weblancer.net/contests/546032.html

Мои контакты:

Skype: skyfuhrer

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Схематичная улица с рекламой
Молодец, заслужила 10, и оплату! Хороший и быстрый исполнитель!
Интересная работа. Заказчик отличный. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Egorovka
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
11 лет назад
ElectroDed
Исполнительная. Видит концепцию в целом и работает на результат. Учла все "хотелки" не растеряв по дороге смысл проекта. Дизайн сайта приняли на верстку без вопросов. Оплатил с удовольствием, так как выбор работы был очевиден. Буду обращаться для создания дизайна новых проектов и рестайлинга старых.
Отличный заказчик! Четко ставит задание, своевременно оплачивает работу. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
techmaster
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн календаря, блокнота, пакета 2013
Рекомендую Татьяну как ответственного и исполнительного фрилансера. Был срочный, горящий проект, с которым исполнитель вовремя и успешно справился. Возникало много правок, уже даже после закрытия проекта, которые очень быстро вносились в макеты, благодаря чему все было сдано без критических опозданий. Спасибо за работу. Рекомендую!
Очень интересный заказ. Было приятно работать, самое главное, вежливость в общении. Спасибо!
Ответный отзыв
Miklyaev
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка рекламного баннера
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Очень понравилось работать, всем рекомендую. Рада была сотрудничеству!
Ответный отзыв
135
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
11 лет назад
Эмблема и грамота к соревнованию
На фоне специалистов постмодернистов, "знающих себе цену", принимающих претензии только "к рукавам или пуговицам", но не "к костюму в целом" или того круче - делающих только то, что нравится и оценивающих свою работу по принципу "а вот столько хочу", я был приятно удивлён тем, что всё-таки есть люди с классическим подходом. Ответственно, ориентировано на заказчика, быстро. Отзыв крайне положительный не смотря на то, что в данном ресурсе я разочарован.
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв