На фоне специалистов постмодернистов, "знающих себе цену", принимающих претензии только "к рукавам или пуговицам", но не "к костюму в целом" или того круче - делающих только то, что нравится и оценивающих свою работу по принципу "а вот столько хочу", я был приятно удивлён тем, что всё-таки есть люди с классическим подходом. Ответственно, ориентировано на заказчика, быстро. Отзыв крайне положительный не смотря на то, что в данном ресурсе я разочарован.