Опыт работы в полиграфии более 5 лет.
- Разработка макетов для полиграфии:
- (визитки, бланки, листовки, плакаты, буклеты, обложки, наружная реклама)
- Обработка и цветокоррекция фотографий
- Баннеры для web (статичные и gif)
- Шапки для сайтов
Образование: Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова, г. Чебоксары
Факультет: Дизайна и компьютерных технологий
Специальность: Инженер по АСОиУ
Опыт работы (официальное оформление):
1. Инженер-программист (Полная занятость) - "Информ-стандарт", г. Чебоксары (Разработка и внедрение приложений баз данных, Администрирование, проектирование БД, разработка серверной части на PL/SQL)
2. Веб-дизайнер (Частичная занятость). Студия веб-дизайна @Bit, г. Чебоксары (Создание веб-сайтов)
3. Дизайнер-верстальщик (Полная занятость). Газета «Про город», г. Чебоксары (Создание макетов, верстка статей)
Сдельная оплата, выполнение сроков, лояльность к поправкам, внимательность к деталям, креативность. Выполнение частных проектов, сотрудничество с постоянными заказчиками (клиентская поддержка).
Победа в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/373944.html
http://www.weblancer.net/contests/434470.html
http://www.weblancer.net/contests/445935.html
https://www.weblancer.net/contests/442905.html
https://www.weblancer.net/contests/475775.html
http://www.weblancer.net/contests/508035.html
http://www.weblancer.net/contests/546032.html
Мои контакты:
Skype: skyfuhrer
Email: [email protected]
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