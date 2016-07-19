Сделать редизайн сайта http://meshok-gorshok.ru/ Главная страница, контакты, о компании, статьи, страница описания товара с фото и ссылкой где купить. Сайт ознакомительный - интернет магазин не нужен, модуль надо отключить. Фото и описания есть. Работу надо сделать "под ...
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт2 года назад
Создать рекламные компании в Инстаграм, Фейсбук и Однокласники. Цель рекламной компании - найти офисы-компаний для установки холодильников с готовой едой.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт2 года назад
1. Разукрасить холодильник под корпоративный стиль клиента: темно-синий цвет/ градиент / надпись "БЦ Тушино" (в стиле сайта arendatoram.com) 2. Качественно наложить фото холодильника на фото интерьера. Нужна красивая аппетитная картинка. Возможны еще аналогичные задания.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть около 30 сырых фото (сделаны на зеркалку), надо выбрать 5шт. согласовать, вырезать и красиво обработать. Использоваться будут на сайте и, возможно, в типографии. Пример в приложении, остальные скину в лику.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем исполнителя кто нарисует уникальный дизайн детской полки для машинок в виде: машины, парохода, ракеты, вертолета, трактора, дома для мальчика и аналогичные для девочки: карета, домик, замок, кухня, кафе, магазин или что то еще. Полки ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 года назад
На постоянной основе ищем СЕОшника и желательно программиста по платформе Битрикс, желательно в одном лице. Для выполнения доработок и "хотелок" возникающих в процессе использования сайта.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Создание современного сайта интернетмагазина на платформе Битрикс. С доработками шаблона по дизайну и функционалу. Встройка в шаблона стилистических особенностейстарого сайта. Адаптивный дизайн (пк, планшет,смартфон). Ищем исполнителя на долгосрочнойоснове. С дальнейшей поддержкой и доработкой проекта. С опытом работы, ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт5 лет назад
Задание: Отрисовать вёрстку под bootstrap 4 (сейчас 2м) для сайта growmama.ru, Главная, результаты поиска, категория, новости, страницатовара, статьи, акционные предложения, заказ, подтверждение заказа. Требуется обновить детали, сделать дизайн более стильным, не меняя общий вид сайта. Основное требование: ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Создать новый дизайн, для сайта growmama.ru В новой версии сайта хочется видеть: Шапка: Логотип (старый), выпадающее меню, поиск, контакты (адрес, телефоны, mail, скайп, icq,часы работы), заказать обратный звонок, подписаться на новости, иконки соц-сетей, статьи, доставка, оплата, как купить, прайс. Главная ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
Обновить дизайн сайта growmama.ru В новой версии сайта хочется видеть: [b] Шапка [/b]Логотип (старый), выпадающее меню, поиск, контакты (адрес, телефоны, mail, скайп, icq,часы работы), заказать обратный звонок, подписаться на новости, иконки соц-сетей, статьи, доставка, оплата, как купить, прайс.[b] [/b][b]Главная страница [/b]Описание магазина, ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется - интересный, яркий, качественный дизайн баннеров для сайта Growmama.ru (примеры в приложении). Баннеры могут быть статичными и динамичными. Первым делом надо перерисовать три верхних баннера на главной странице, размером 600х185 (статичные). Оплата: webmoney / qiwi / yandex / ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходимо разработать макет дизайна, для нового раздела сайта «конфигуратор гроубокса», где посетитель сможет самостоятельно собрать гроубокс из представленных комплектующих. Основные блоки гроубокса: 1) Палатка (гроутент) https://growmama.ru/category/groutenty_palatki.html 2) Свет (лампа / светильник / балласт / подвес) 3) Вентиляция ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет! Магазину продвинутого растениеводства требуется создать дизайн макеты футболок. На футболках должны использоваться забавные мотивы "выращивания": оборудование, персонаж в виде растения и т.п. Размер макета А3 (297х420мм). Футболки будут белыми и черными. Приветствуются Ваши идеи! Примерно наши представления: - ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется создать новый современный сайт для магазина ww.growmama.ru Обязателен опыт создания именно интернет магазинов. Стоимость обсуждается. Есть логотип и примерное видение дизайна. Начала работы не медленно!Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется создать новый сайт для интернет магазина ww.growmama.ru Рассматриваются кандидаты только с опытом работы создания интернет магазинов! (портфолио обязательно). Джумлу не предлагать. Логотип есть.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется доработать (переделать) дизайн сайта test.growmama.ru. Пожелания: 1) Сделать фон, на весь сайт или по краям. 2) Переделать страницу с категориями 3) Страницу с товарами 4) страницу самого товара 5) меню 6) корзину 7) гланую страницу Нужен знающий челок, профессионал, который сможет предложить ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых. Можно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется продвижение сайта в топ 10 по высокочастотным запросам.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
Баннер должен притягивать взгляд, выглядеть креативно и не колхозно, можно использовать фото какой нибудь системы с сайта, привязать слоган, на ваше усмотрение. в двух размерах 468х60 и 720х80, с подложкой. Сайт ...Баннеры2 исполнителяЗавершен11 лет назад