Egorovka

Кирилл Егоров Egorovka

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

  • Редизайн сайта

    Сделать редизайн сайта http://meshok-gorshok.ru/ Главная страница, контакты, о компании, статьи, страница описания товара с фото и ссылкой где купить. Сайт ознакомительный - интернет магазин не нужен, модуль надо отключить. Фото и описания есть. Работу надо сделать "под ...

    OpenCartДизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Таргет реклама

    Создать рекламные компании в Инстаграм, Фейсбук и Однокласники. Цель рекламной компании - найти офисы-компаний для установки холодильников с готовой едой.

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Наложение фото

    1. Разукрасить холодильник под корпоративный стиль клиента: темно-синий цвет/ градиент / надпись "БЦ Тушино" (в стиле сайта arendatoram.com) 2. Качественно наложить фото холодильника на фото интерьера. Нужна красивая аппетитная картинка.   Возможны еще аналогичные задания.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обработка фото

    Есть около 30 сырых фото (сделаны на зеркалку), надо выбрать 5шт. согласовать, вырезать и красиво обработать. Использоваться будут на сайте и, возможно, в типографии. Пример в приложении, остальные скину в лику.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн детской полки

    Ищем исполнителя кто нарисует уникальный дизайн детской полки для машинок в виде: машины, парохода, ракеты, вертолета, трактора, дома для мальчика и аналогичные для девочки: карета, домик, замок, кухня, кафе, магазин или что то еще. Полки ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем СЕО специалиста / программиста для сайта на Битрикс.

    На постоянной основе ищем СЕОшника и желательно программиста по платформе Битрикс, желательно в одном лице.  Для выполнения доработок и "хотелок" возникающих в процессе использования сайта.

    БитриксСайт на Битрикс
    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеренет магазин на Битриксе.

    Создание современного сайта интернетмагазина на платформе Битрикс. С доработками шаблона по дизайну и функционалу. Встройка в шаблона стилистических особенностейстарого сайта. Адаптивный дизайн (пк, планшет,смартфон). Ищем исполнителя на долгосрочнойоснове. С дальнейшей поддержкой и доработкой проекта. С опытом работы, ...

    Битрикс
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать вёрстку под bootstrap 4 (сейчас 2м) для сайта

    Задание: Отрисовать вёрстку под bootstrap 4 (сейчас 2м) для сайта growmama.ru, Главная, результаты поиска, категория, новости, страницатовара, статьи, акционные предложения, заказ, подтверждение заказа. Требуется обновить детали, сделать дизайн более стильным, не меняя общий вид сайта.   Основное требование: ...

    Bootstrap
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новый дизайн для сайта

    $200

    Создать новый дизайн, для сайта growmama.ru В новой версии сайта хочется видеть: Шапка:  Логотип (старый), выпадающее меню, поиск, контакты (адрес, телефоны, mail, скайп, icq,часы работы), заказать обратный звонок, подписаться на новости, иконки соц-сетей, статьи, доставка, оплата, как купить, прайс. Главная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Новый дизайн для сайта

    $200

    Обновить дизайн сайта growmama.ru В новой версии сайта хочется видеть: [b] Шапка [/b]Логотип (старый), выпадающее меню, поиск, контакты (адрес, телефоны, mail, скайп, icq,часы работы), заказать обратный звонок, подписаться на новости, иконки соц-сетей, статьи, доставка, оплата, как купить, прайс.[b]  [/b][b]Главная страница [/b]Описание магазина, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннеров для сайта

    Требуется - интересный, яркий, качественный дизайн баннеров для сайта Growmama.ru (примеры в приложении). Баннеры могут быть статичными и динамичными. Первым делом надо перерисовать три верхних баннера на главной странице, размером 600х185 (статичные). Оплата: webmoney / qiwi / yandex / ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн конфигуратора (конструктора) гроубокса.

    $50

    Необходимо разработать макет дизайна, для нового раздела сайта «конфигуратор гроубокса», где посетитель сможет самостоятельно собрать гроубокс из представленных комплектующих. Основные блоки гроубокса: 1) Палатка (гроутент) https://growmama.ru/category/groutenty_palatki.html 2) Свет (лампа / светильник / балласт / подвес) 3) Вентиляция ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн футболок для Гроушопа

    Всем привет! Магазину продвинутого растениеводства требуется создать дизайн макеты футболок. На футболках должны использоваться забавные мотивы "выращивания": оборудование, персонаж в виде растения и т.п. Размер макета А3 (297х420мм). Футболки будут белыми и черными. Приветствуются Ваши идеи! Примерно наши представления: - ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеренет магазин под ключ

    $1000

    Требуется создать новый современный сайт для магазина ww.growmama.ru Обязателен опыт создания именно интернет магазинов. Стоимость обсуждается. Есть логотип и примерное видение дизайна. Начала работы не медленно!

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Требуется создать новый сайт для интернет магазина ww.growmama.ru Рассматриваются кандидаты только с опытом работы создания интернет магазинов! (портфолио обязательно). Джумлу не предлагать. Логотип есть.

    Joomla
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка дизайна сайта.

    $500

    Требуется доработать (переделать) дизайн сайта test.growmama.ru. Пожелания: 1) Сделать фон, на весь сайт или по краям. 2) Переделать страницу с категориями 3) Страницу с товарами 4) страницу самого товара 5) меню 6) корзину 7) гланую страницу Нужен знающий челок, профессионал, который сможет предложить ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн магнита на холодильник

    $100

    Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн магнита на холодильник

    $100

    Размер магнита: 65х90мм, расположение вертикальное или горизонтальное, на ваше усмотрение. Сайт магазина: http://www.growmama.ru/ Магнит должен смотреться добротно и не только напоминать о покупке, но и заинтересовывать своим видом, пришедших, например в гости друзей и знакомых. Можно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер 468х60 / 720х80 (Флеш)

    $60

    Баннер должен притягивать взгляд, выглядеть креативно и не колхозно, можно использовать фото какой нибудь системы с сайта, привязать слоган, на ваше усмотрение. в двух размерах 468х60 и 720х80, с подложкой. Сайт ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$3
10 баллов
2 года назад
Наложение фото
Кирилл - отличный заказчик: точное ТЗ, оплата без задержек, вежливый в общении. Рекомендую!
Очень порадовало качество, сроки и подход к работе!
Ответный отзыв
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
онлайн
$4
10 баллов
4 года назад
Обработка фото
Очень хороший заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Приятный в общении. Все сделал качественно.
Ответный отзыв
m4x1x
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Новый дизайн для сайта
Адекватный заказчик, все предельно и ясно разъяснено.
Быстрота выполнения. Активное участие в работе. Рекомендую.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Дизайн баннеров для сайта
Спасибо за интересный проект.
Отличный баннер, очень качественный, один из лучших за последнее время!)
Ответный отзыв
Yulchik09911
Юлия 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн конфигуратора (конструктора) гроубокса.
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Хорошее сотрудничество. Рекомендую.
Представленные варианты дизайна от Юлии это именно то, что мне не хватало! По сравнению с другими участниками конкурса не поленилась предоставить несколько вариантов дизайна. Приятная в общении, терпелива и талантлива. Однозначно остается желание продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв