Miklyaev

Виктор Микляев Miklyaev

 
56 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Разработка рекламного баннера

    $75

    Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо нарисовать рекламный баннер о продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: Коттеджный поселок в лесу 250 тыс и участок Ваш Все коммуникации, ижс, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статья для сайта

    $60

    Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте. («Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок») Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный слоган

    $60

    Необходимо сделать рекламный слоган по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения этого слогана+телефон на щите размером 6 метров Х 3 метра вдоль автодороги. Необходимая информация: Имеется коттеджный поселок в лесу, участки продаются ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка рекламного баннера

    $100

    Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо сделать рекламный баннер по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу «Фонтенбло» -от 250 тыс руб/сотка с центральными ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $70

    Необходимо разработать логотип для сайта Сайт создан для общения людей близких по духу любящих природу - путешествия - тусовки и общение на любые темы Ваши ассоциации с логитипом: движение, путешествия, встречи, походы, общение и совместный отдых Сам сайт ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн баннера

    $100

    Необходимо разработать дизайн баннера коттеджного поселка Задача - яркий броский оригинальный дизайн Необходимая информация на баннере: Фонтенбло Коттеджный поселок в лесу ИЖС, Пруд От 250 т.р. за сотку С центральными коммуникациями (495) 740-57-99 27 км от МКАД Размер баннера 6х3 метра

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lenapostma
Елена 
37 летЧехия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Разработка рекламного баннера
Отличный заказчик! Интересное задание и моментальная оплата. Рекомендую!
Отличная креативная работа Быстро Профессионально
Ответный отзыв
SNbIT
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Рекламный слоган
Ответственный заказчик. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за участие За профессиональное исполнение Удачи в работе Приятно иметь дело
Ответный отзыв
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Статья для сайта
Спасибо за интересный конкурс! Всегда очень приятно работать, когда настолько четко, грамотно и выверено поставлена задача. С таким заказчиком, как Виктор, хочется сотрудничать еще и еще! Рекомендую всем!
Огромное спасибо за участие - и великолепно выполненую работу. Приятно иметь дело с профессионалами Быстро Профессионально Успехов вам в жизни!
Ответный отзыв
lolllypop
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка рекламного баннера
Очень понравилось работать, всем рекомендую. Рада была сотрудничеству!
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Ответный отзыв
not_sleeping
Дмитрий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Отличный заказчик!Приятно сотрудничать с такими людьми.
Хорошая работа
Ответный отзыв