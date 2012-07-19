Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо нарисовать рекламный баннер о продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: Коттеджный поселок в лесу 250 тыс и участок Ваш Все коммуникации, ижс, ...
- $75Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $60
Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте. («Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок») Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Необходимо сделать рекламный слоган по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения этого слогана+телефон на щите размером 6 метров Х 3 метра вдоль автодороги. Необходимая информация: Имеется коттеджный поселок в лесу, участки продаются ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо сделать рекламный баннер по продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: -Коттеджный поселок в лесу «Фонтенбло» -от 250 тыс руб/сотка с центральными ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Необходимо разработать логотип для сайта Сайт создан для общения людей близких по духу любящих природу - путешествия - тусовки и общение на любые темы Ваши ассоциации с логитипом: движение, путешествия, встречи, походы, общение и совместный отдых Сам сайт ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн баннера коттеджного поселка Задача - яркий броский оригинальный дизайн Необходимая информация на баннере: Фонтенбло Коттеджный поселок в лесу ИЖС, Пруд От 250 т.р. за сотку С центральными коммуникациями (495) 740-57-99 27 км от МКАД Размер баннера 6х3 метраБаннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача создать форум для общения для примера http://www.audi-club.ru/forum/Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад