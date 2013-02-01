Статья для сайта

# 1 — $ 60

Необходимо написать статью, которая будет размещаться на сайте.

(«Памятка покупателю» или «Как правильно купить земельный участок»)

Необходимая информация:

-Коттеджный поселок в лесу - рассказать о преимуществе коттеджного поселка перед обычными частным сектором. 20 км от москвы в лесу - чистый воздух и тд. Рассказать о преимуществе поселка в лесу!. Единая концепция застройки (красивые одинаковые заборчики, отделка домов во французском стиле)- при этом каждый может построить именно свой дом мечту. Мы не навязываем свои строительные фирмы. Любой собственник может заключить договор подряда с любой подрядной организацией. У нас всего 150 участков - что также выгодно отличает от других поселков. Такое количество домов оптимально для поселка (время застройки всей территории уменьшается и соответственно люди начинают комфортно жить без соседских строек гораздо раньше чем в поселках свыше 200 участков), что также влияет на сплоченность всего поселка.

-от 250 тыс руб/сотка с центральными коммуникациями .-Откуда образовалась данная цена. Объяснить что в эту цену входят и все центральные коммуникации вдоль границ участков (вода, канализация, электричество, газ)-вам только остается завести их в дом. Участки в поселке средней площадью 10 соток(но есть и меньшей площадью до 7 соток и большей до 15 соток). Многие фирмы завлекают покупателей своей низкой ценой, но потом выясняется что еще надо отдельно доплатить за коммуникации, у нас же все включено. Также иногда недобросовестные застройщики поселков недоговаривают что например канализация будет на каждом участке стоять септик-а это минус-площадь забирает, и не факт что септик бытовой и будет хорошо очищать и тд.. У нас планируются две артезианские скважины (основная и запасная), свой водозаборный узел что обеспечивает бесперебойную подачу воды для всего поселка. У нас заключен договор со Сбербанком России о сотрудничестве Банка и коттеджного поселка Фонтенбло в области кредитования физических лиц на цели приобретения, строительства объектов недвижимости, - если есть какой то начальный капитал вы можете взять кредит и вложить эти деньги сейчас - пока цены на участки не выросли, так как на данном этапе –когда уже половина пути пройдена –это очень выгодное вложение. После завершения строительства коммуникаций и дорог цена на участки вырастет. В поселке образовано НП,-все собственники участков будут входить в это НП и сами управлять своим поселком (все общественные территории и все коммуникации будут в собственности НП, что очень выгодно чем нанимать управляющую компанию или находится под управлением застройщика.)

-ИЖС- индивидуальное жилищное строительство –объяснить что это такое и как ИЖС выгодно отличается от дачных или садоводческих участков. Объяснить что у нас можно и прописаться, например если вы продали квартиру и построили у нас дом.

-запланирован облагороженный пруд на территории поселка, рядом с которым будут организованны спортивные и детские площадки.

Также у нас хорошая транспортная доступность. Остановка автобуса рядом с поселком (постоянно с 10 минутным перерывом курсируют автобусы и маршрутки до г. Пушкино (15 мин)-имеется станция-на электричке 28 минут и вы в центре Москвы и до Красноармейска на автобусе ехать (10 мин), что крайне удобно для привлечения уборщиц и других работников в дом из близлежащих городов, а также посещения школ самостоятельно детьми. В красноармейске современнейший спорткомплекс.-расписать его и что дети тоже могут сами добираться http://www.sckr.ru/ .

При чтении статьи должно возникнуть следующие ассоциации: небольшой уютный собственный теплый домик в лесу около пруда –из окна льется теплый свет. Показать семейное счастье жития в собственном домике, и у читателя этой статьи должно возникнуть желание купить земельный участок, при чем именно у нас, так как это очень выгодно в отличии от других поселков.