Написать 2 страницы для сайта

$10
КопирайтингЗакрыт28 заявок294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать текст для сайта интернет магазина картриджей для принтеров.Одна главная страница и доставка и оплата

11 лет назад
vipdengi
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • 11 уникальных описаний для программ

    $30

    Нужно сделать уникальное описание для 11 программ. При написании учитывать: - Количество знаков без пробелов 600-1000; - 1 раз употребить название программы в тексте описания см. прикрепленный файл, там названия программ и ссылки на описание.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статьи (промышленность) - 5300 ЗБП

    $13

    В работу: статья о вторичной переработке пластмассовых отходов 5300 ЗБП На выходе: уникальный ( не менее 95%) текст без потери живости и легкости изложения, смысла. К работе приглашается специалист с высоким уровнем грамотности, опытом, гуманитарным или журналистским ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер. Тема - болезни

    Нужен человек, который будет писать тексты под мед. сайт, каждый текст около 7000-8000 знаков, в тексте будет описание болезни, симптомы, лечение препаратами и народными средствами. Ничего затачивать под ключи не нужно (только ключ будет в ...

    Копирайтинг76 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 2 статьи для мебельного сайта

    $20

    Добрый день! необходимо написать 2 оптимизационные статьи для мебельного сайта 1. первая стать под ключи: мебель пятигорск мягкая мебель в пятигорске детская мебель куплю мебель 2. вторая статья под ключи мебельные магазины мебельные магазины пятигорска магазин мебели в пятигорске Объём для каждой статьи 2000 символов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад