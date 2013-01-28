Статьи для студенческого сайта

Нужно сделать уникальное описание для 11 программ. При написании учитывать: - Количество знаков без пробелов 600-1000; - 1 раз употребить название программы в тексте описания см. прикрепленный файл, там названия программ и ссылки на описание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 5 статей студенческой тематики по ключевым словам.
объем 1000-1500 знаков / статья
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