Статьи для студенческого сайта

КопирайтингЗавершен10 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 5 статей студенческой тематики по ключевым словам.

объем 1000-1500 знаков / статья

11 лет назад
minus90
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$31
3 дня
Спасибо, работа была выполнена качественно и в срок.
Спасибо за заказ, задание поставлено четко, и, что приятно, Анатолий ответственный в плане оплаты заказчик!
  • Похожие заказы

  • 11 уникальных описаний для программ

    $30

    Нужно сделать уникальное описание для 11 программ. При написании учитывать: - Количество знаков без пробелов 600-1000; - 1 раз употребить название программы в тексте описания см. прикрепленный файл, там названия программ и ссылки на описание.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статьи (промышленность) - 5300 ЗБП

    $13

    В работу: статья о вторичной переработке пластмассовых отходов 5300 ЗБП На выходе: уникальный ( не менее 95%) текст без потери живости и легкости изложения, смысла. К работе приглашается специалист с высоким уровнем грамотности, опытом, гуманитарным или журналистским ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер. Тема - болезни

    Нужен человек, который будет писать тексты под мед. сайт, каждый текст около 7000-8000 знаков, в тексте будет описание болезни, симптомы, лечение препаратами и народными средствами. Ничего затачивать под ключи не нужно (только ключ будет в ...

    Копирайтинг76 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 2 статьи для мебельного сайта

    $20

    Добрый день! необходимо написать 2 оптимизационные статьи для мебельного сайта 1. первая стать под ключи: мебель пятигорск мягкая мебель в пятигорске детская мебель куплю мебель 2. вторая статья под ключи мебельные магазины мебельные магазины пятигорска магазин мебели в пятигорске Объём для каждой статьи 2000 символов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются отзывы на Afisha.ru и Kinopoisk.ru

    $1000

    Добрый день! Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише. Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы. Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков. Если у вас проблема с написанием текстов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статьи - 6000 знаков с пробелами

    $12

    Исходный текст о юридической специальности 10000 ЗСП, его нужно ужать до 6000 ЗСП. Есть несколько ключей. Оригинальность статьи не менее 80%, главное - качество, профессиональное, интересное и легкое изложение. Текст для людей, не для ПС. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад