Рерайт статьи - 6000 знаков с пробелами

Исходный текст о юридической специальности 10000 ЗСП, его нужно ужать до 6000 ЗСП. Есть несколько ключей. Оригинальность статьи не менее 80%, главное - качество, профессиональное, интересное и легкое изложение. Текст для людей, не для ПС.

Проект предназначен для фрилансеров с опытом, гуманитарным или журналистским образованием.

Оплата 2 долл. за 1000 ЗСП.

Фрилансеры без указанных выше требований могут предложить свою ставку.