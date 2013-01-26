Рерайт статьи - 6000 знаков с пробелами

$12
КопирайтингЗавершен25 заявок369 просмотров
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Исходный текст о юридической специальности 10000 ЗСП, его нужно ужать до 6000 ЗСП. Есть несколько ключей. Оригинальность статьи не менее 80%, главное - качество, профессиональное, интересное и легкое изложение. Текст для людей, не для ПС.

Проект предназначен для фрилансеров с опытом, гуманитарным или журналистским образованием.

Оплата 2 долл. за 1000 ЗСП.

Фрилансеры без указанных выше требований могут предложить свою ставку.

11 лет назад
bertana
Русса 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
lapa12309
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$12
1 день
Результатом заказчик остался доволен. Работа сделана качественно и профессионально. Спасибо, Ольга.
Благодарю Ольгу за сотрудничество. Четкое, подробное, понятное задание, адекватный и приятный в общении заказчик, немедленная оплата в полном объеме.
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