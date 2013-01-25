Здравствуйте.

Я на бирже новенький, так что, если что-то не так делаю, поправьте меня :)

Требуются копирайтеры/рерайтеры для постоянного сотрудничества.

Основное требование - отличное владение русским языком.

Оплата:

Копирайтинг: 1.2 - 1.4 USD за 1000 зн. б.п.

Рерайтинг: 0.8 - 0.9 USD за 1000 зн. б.п.

Работы ну очень много.