Требуются копирайтеры/рерайтеры

КопирайтингЗакрыт90 заявок631 просмотр
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Здравствуйте.

Я на бирже новенький, так что, если что-то не так делаю, поправьте меня :)

Требуются копирайтеры/рерайтеры для постоянного сотрудничества.

Основное требование - отличное владение русским языком.

Оплата:

Копирайтинг: 1.2 - 1.4 USD за 1000 зн. б.п.

Рерайтинг: 0.8 - 0.9 USD за 1000 зн. б.п.

Работы ну очень много.

11 лет назад
ilikecontent
Андрей 
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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