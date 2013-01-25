Качественное написание seo статей 3 тысячи знаков,строительная тематика, под ключевые запросы. Статей нужно много и постоянно оплата 1-1.5 wmz за тыс знаков [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Я на бирже новенький, так что, если что-то не так делаю, поправьте меня :)
Требуются копирайтеры/рерайтеры для постоянного сотрудничества.
Основное требование - отличное владение русским языком.
Оплата:
Копирайтинг: 1.2 - 1.4 USD за 1000 зн. б.п.
Рерайтинг: 0.8 - 0.9 USD за 1000 зн. б.п.
Работы ну очень много.
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