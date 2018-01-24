Требуются отзывы на Afisha.ru и Kinopoisk.ru

Добрый день!

Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише.

Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы.

Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков.

Если у вас проблема с написанием текстов, наш копирайтер вам поможет.

Оставляйте пожалуйста свои ссылки на аккаунты ( в скрытых заявках ) и контакты.