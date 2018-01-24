Требуются отзывы на Afisha.ru и Kinopoisk.ru

$1000
КопирайтингЗавершен13 заявок401 просмотр
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Добрый день!

Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише.

Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы.

Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков.

Если у вас проблема с написанием текстов, наш копирайтер вам поможет.

Оставляйте пожалуйста свои ссылки на аккаунты ( в скрытых заявках ) и контакты.

11 лет назад
1Deagle
Костя 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо, всё отлично!
Если не подводит память, то сотрудничество было вполне комфортным и честным) Спасибо!
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