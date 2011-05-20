1Deagle

Костя 1Deagle

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Icq 251-998-512

Владею интернет-магазином элитного китайского чая www.extratea.ru

Ищу партнёров в регионах для расширения бизнеса.

Профессионально занимаюсь продвижением видео на Youtube. Работаю как с рекламными видеороликами, так и с клипами(муз. групп, диджеев и тд). Портфолио даю при личной беседе.

Все просмотры живые реальных людей с социальных сетей.

Рабочие объёмы до 1 000 000 просмотров в неделю

Цена за 1 просмотр = от 0,8 рубля

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помощник в интернет-магазин

    $130

    Ищу 2-3х помощников в интернет магазин на постоянную основу. Простая работа. Никакими специальными знаниями обладать не нужно – всему обучим с нуля.  Требования к кандидату: - Женщина - Исполнительная и обязательная - Хороший разговорный английский язык Удалённая работа - Полная занятость ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуются отзывы на Afisha.ru и Kinopoisk.ru

    $1000

    Добрый день! Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише. Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы. Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков. Если у вас проблема с написанием текстов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать отзывы для ИМ

    $100

    Для интернет магазина чая требуется написать отзывы -отзывы располагаются на сайте магазина -100 отзывов в течении 1 месяца -объём 100-300 знаков б\п -4 исполнителя(каждому по 25 отзывов) -я контролирую каждый отзыв. Указывайте бюджет за 25 отзывов.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 3 СЕО описания к товарам

    $50

    Требуется написать 3 сео-статьи для интернет-магазина чая. Статьи- описание товара(чая) Объём - 2500 знаков б/п каждая статья. Уникальность 100% Оставляйте контакты, сумму. Свяжусь с вами сам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа для работы с Одноклассниками

    $250

    Для развития магазина нужен софт Описание: Приглашает юзеров Одноклассников в указанную группу. Методы сбора юзеров: – сбор из онлайна; – сбор друзей; – сбор по критериям (пол, возраст, страна, город); – сбор из чужих групп. Для всех перечисленных вариантов можно выбирать сбор только ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать ТЗ для сайта

    $500

    Для серьёзного проекта - кемпинг в Швеции нужен сайт. Готовы в общих чертах обрисовать задумки. Нужен профессионал, который сможет проанализировать сайты кэмпингов разных стран,собрать самые популярные и востребованные функции этих порталов, выслушать наши идеи и написать ТЗ. ВНИМАНИЕ! Требования ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина чая

    $1000

    Всем доброго времени суток. Мы ищем специалиста по продвижению интернет-магазина китайского чая www.extratea.ru Сайт пока никак не оптимизировался и не продвигался в поисковиках. Требуется опытный сео-специалист с опытом продвижение интернет-магазинов, который мог бы поделиться опытом и подсказать нюансы. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать парсер групп

    Доброго времени суток. Необходимо написать парсер групп для социальной сети Вк. Программа должна перебирать группы и записывать в файл, подходящие по критериям. Единственный критерий будет - минимальное кол-во участников в группе. Необходима многопоточность. Подробное ТЗ скину в при личной беседе. Жду ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Видео-обзор браузерной игры.

    Нужно сделать обзор на браузерную игру http://www.travian.ru/ Это должен быть не полноценный обзор, а небольшой ролик (около 0,5 -1 мин), можно сказать рекламный, где описываются основные возможности игры. Ролик должен быть с озвучкой. В принципе ничего ...

    Браузерная игра
    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн визитки для магазина.

    $50

    Для чайного магазина extratea.ru нужно сделать 2 макета визиток. 1 макет должен быть полноцветным, 2 макет должен быть выполнен из двух цветов(чёрный+красный) для печати на ризографе. Хочется увидеть применение "вирусного маркетинга" на визитках, т.е. на них не должен ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина чая

    Для интернет магазина китайского чая нужно сделать фотографии+описание для 30-40 продуктов. Описание каждого продукта должно быть около 1000 знаков уникального текста. Все фотографии должны быть 700х700px в одном стиле. Шаблон описания: 1. Физиологические свойства (Бодрящий, расслабляющий) 2. Цвет настоя (тёмно -каштановый ...

    Наполнение интернет магазина
    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подправить программу на С#

    Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью. Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу. Требуются люди с опытом. Бюджет 500р Срок - желательно сегодня сделать. Связь icq 251998512

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать аналитику и проектную часть диплома

    $280

    Тема диплома "Разработка маркетинговой программы развития системы продаж запчастей и аксессуаров автомобильной Компании в России". Акцент нужно делать на Мазду. нужно написать аналитическую и проектную часть Срок 2-3 дня Оплата по главам Только опытные и ответственные люди связь 251-998-512

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать презентацию для диплома

    $50

    Нужно сделать презентацию для дипломного проекта. Примерно 15 слайдов, к каждому слайду нужен текст речи. Защита должна занимать 12-15 минут. Из материала - только диплом. Срок - 4 дня. Требуются люди с опытом работы в power point. Стандартный унылый шаблон ...

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать бакалаврский диплом по экономике-2

    $250

    Нужно написать бакалаврский диплом. Тема диплома: "Анализ конкурентоспособности предприятия" предприятия выберем вместе. Срок 7 дней. Только люди с опытом и отзывами. Связь icq 251-998-512

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать диплом по экономике

    $300

    Тема диплома: "Развитие системы продвижения банковских продуктов на примере ООО "Барклайс" " Объём 95-100 страниц. Срок 5 дней ( хочу отметить, что сроки горят) Есть утверждённый план. Прошлый диплом преподаватель полностью забраковал за плагиат.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать презентацию для диплома

    $50

    Нужно сделать презентацию в Power point для дипломной работы. Объём - 15 слайдов. Так же необходимо написать речь для каждого слайда. Презентация должна укладываться в 10-15 минут. Срок - 4 дня макс. Презентация должна быть сделана на уровне, ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать бакалаврский диплом по экономике.

    $250

    Нужно написать бакалаврский диплом. Тема диплома: "Анализ конкурентоспособности предприятия" предприятия выберем вместе. Срок 7 дней. Только люди с опытом и отзывами. Связь icq 251-998-512

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать заключительную часть для диплома

    $100

    Диплом написан на 2/3 . Требуется написать заключительную 3 часть (рекомендации по совершенствованию деятельности). П.с. наброски третьей части уже есть, их можно использовать. Тема диплома "Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности рекламного агенства" Срок 3 -4 дня. Требуются люди ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуются отзывы на Afisha.ru и Kinopoisk.ru
Если не подводит память, то сотрудничество было вполне комфортным и честным) Спасибо!
Спасибо, всё отлично!
Ответный отзыв
alex1983-0112
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Программа-сборщик почтовых адресов
ркоемендую
Хороший фрилансер, но с работой не справился. Надеюсь в будущем на сотрудничество.
Ответный отзыв
Sashkis
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать парсер групп
Сотрудничеством доволен!
Всё сделано быстро. Программа работает нормально.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Написать 3 СЕО описания к товарам
Спасибо за приятное сотрудничество!
Работа выполнена вовремя. Тексты как всегда на высоте.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Написать seo-контент для сайта
Спасибо за сотрудничество, все прошло гладко.
Получил отличные сео-тексты вовремя. Спасибо
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