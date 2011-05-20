Ищу 2-3х помощников в интернет магазин на постоянную основу. Простая работа. Никакими специальными знаниями обладать не нужно – всему обучим с нуля. Требования к кандидату: - Женщина - Исполнительная и обязательная - Хороший разговорный английский язык Удалённая работа - Полная занятость ...
Icq 251-998-512
Владею интернет-магазином элитного китайского чая www.extratea.ru
Ищу партнёров в регионах для расширения бизнеса.
Профессионально занимаюсь продвижением видео на Youtube. Работаю как с рекламными видеороликами, так и с клипами(муз. групп, диджеев и тд). Портфолио даю при личной беседе.
Все просмотры живые реальных людей с социальных сетей.
Рабочие объёмы до 1 000 000 просмотров в неделю
Цена за 1 просмотр = от 0,8 рубля
- $130Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Добрый день! Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише. Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы. Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков. Если у вас проблема с написанием текстов, ...Завершен6 лет назад
- $100
Для интернет магазина чая требуется написать отзывы -отзывы располагаются на сайте магазина -100 отзывов в течении 1 месяца -объём 100-300 знаков б\п -4 исполнителя(каждому по 25 отзывов) -я контролирую каждый отзыв. Указывайте бюджет за 25 отзывов.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется написать 3 сео-статьи для интернет-магазина чая. Статьи- описание товара(чая) Объём - 2500 знаков б/п каждая статья. Уникальность 100% Оставляйте контакты, сумму. Свяжусь с вами сам.Завершен12 лет назад
- $250
Для развития магазина нужен софт Описание: Приглашает юзеров Одноклассников в указанную группу. Методы сбора юзеров: – сбор из онлайна; – сбор друзей; – сбор по критериям (пол, возраст, страна, город); – сбор из чужих групп. Для всех перечисленных вариантов можно выбирать сбор только ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Нужен сео-контент для сайта около 38 000 знаков с пробелами Ключи предоставлюЗавершен12 лет назад
- $500
Для серьёзного проекта - кемпинг в Швеции нужен сайт. Готовы в общих чертах обрисовать задумки. Нужен профессионал, который сможет проанализировать сайты кэмпингов разных стран,собрать самые популярные и востребованные функции этих порталов, выслушать наши идеи и написать ТЗ. ВНИМАНИЕ! Требования ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Всем доброго времени суток. Мы ищем специалиста по продвижению интернет-магазина китайского чая www.extratea.ru Сайт пока никак не оптимизировался и не продвигался в поисковиках. Требуется опытный сео-специалист с опытом продвижение интернет-магазинов, который мог бы поделиться опытом и подсказать нюансы. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать парсер групп для социальной сети Вк. Программа должна перебирать группы и записывать в файл, подходящие по критериям. Единственный критерий будет - минимальное кол-во участников в группе. Необходима многопоточность. Подробное ТЗ скину в при личной беседе. Жду ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать обзор на браузерную игру http://www.travian.ru/ Это должен быть не полноценный обзор, а небольшой ролик (около 0,5 -1 мин), можно сказать рекламный, где описываются основные возможности игры. Ролик должен быть с озвучкой. В принципе ничего ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Для чайного магазина extratea.ru нужно сделать 2 макета визиток. 1 макет должен быть полноцветным, 2 макет должен быть выполнен из двух цветов(чёрный+красный) для печати на ризографе. Хочется увидеть применение "вирусного маркетинга" на визитках, т.е. на них не должен ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для интернет магазина китайского чая нужно сделать фотографии+описание для 30-40 продуктов. Описание каждого продукта должно быть около 1000 знаков уникального текста. Все фотографии должны быть 700х700px в одном стиле. Шаблон описания: 1. Физиологические свойства (Бодрящий, расслабляющий) 2. Цвет настоя (тёмно -каштановый ...Фотосъемка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью. Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу. Требуются люди с опытом. Бюджет 500р Срок - желательно сегодня сделать. Связь icq 251998512Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $280
Тема диплома "Разработка маркетинговой программы развития системы продаж запчастей и аксессуаров автомобильной Компании в России". Акцент нужно делать на Мазду. нужно написать аналитическую и проектную часть Срок 2-3 дня Оплата по главам Только опытные и ответственные люди связь 251-998-512Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать презентацию для дипломного проекта. Примерно 15 слайдов, к каждому слайду нужен текст речи. Защита должна занимать 12-15 минут. Из материала - только диплом. Срок - 4 дня. Требуются люди с опытом работы в power point. Стандартный унылый шаблон ...Презентации1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно написать бакалаврский диплом. Тема диплома: "Анализ конкурентоспособности предприятия" предприятия выберем вместе. Срок 7 дней. Только люди с опытом и отзывами. Связь icq 251-998-512Завершен13 лет назад
- $300
Тема диплома: "Развитие системы продвижения банковских продуктов на примере ООО "Барклайс" " Объём 95-100 страниц. Срок 5 дней ( хочу отметить, что сроки горят) Есть утверждённый план. Прошлый диплом преподаватель полностью забраковал за плагиат.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать презентацию в Power point для дипломной работы. Объём - 15 слайдов. Так же необходимо написать речь для каждого слайда. Презентация должна укладываться в 10-15 минут. Срок - 4 дня макс. Презентация должна быть сделана на уровне, ...Презентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно написать бакалаврский диплом. Тема диплома: "Анализ конкурентоспособности предприятия" предприятия выберем вместе. Срок 7 дней. Только люди с опытом и отзывами. Связь icq 251-998-512Завершен13 лет назад
- $100
Диплом написан на 2/3 . Требуется написать заключительную 3 часть (рекомендации по совершенствованию деятельности). П.с. наброски третьей части уже есть, их можно использовать. Тема диплома "Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности рекламного агенства" Срок 3 -4 дня. Требуются люди ...Завершен13 лет назад