Требуется мастер своего дела в scilab/matlab. Буду периодически брать консультации. Укажите ценник за час вашего времени. и примерное время когда вы онлайн: будни и выходные. Заявки скрыты.
Программа для работы с Одноклассниками
Для развития магазина нужен софт
Описание:
Приглашает юзеров Одноклассников в указанную группу.
Методы сбора юзеров:
– сбор из онлайна;
– сбор друзей;
– сбор по критериям (пол, возраст, страна, город);
– сбор из чужих групп.
Для всех перечисленных вариантов можно выбирать сбор только юзеров с фото, делать выборку по полу.
Также:
– приглашает с сообщением из файла с возможностью рандомизации сообщений;
– расширенный механизм задержек между отправками приглашений;
– ведет блеклист;
– возможность добавлять приглашаемых юзеров в друзья.
У кого есть готовый/похожий софт или готов написать в icq 251998512
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