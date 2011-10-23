Программа для работы с Одноклассниками

Для развития магазина нужен софт

Описание:

Приглашает юзеров Одноклассников в указанную группу.

Методы сбора юзеров:

– сбор из онлайна;

– сбор друзей;

– сбор по критериям (пол, возраст, страна, город);

– сбор из чужих групп.

Для всех перечисленных вариантов можно выбирать сбор только юзеров с фото, делать выборку по полу.

Также:

– приглашает с сообщением из файла с возможностью рандомизации сообщений;

– расширенный механизм задержек между отправками приглашений;

– ведет блеклист;

– возможность добавлять приглашаемых юзеров в друзья.

У кого есть готовый/похожий софт или готов написать в icq 251998512