Разработка программы сравнения ТП по распечатке

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Сделать Программу которую можно будет в сайт!

Задача программы рассчитать по распечатке текущего ТП абонента, распечатки что получилось бы на других ТП.

Абонент загружает распечатку PDF или xls на сайте ТП Супер 0 МТС.

Программа все сравнивает и выдает распечатку с звонками смс интернетом и.т.д. что было у абонента на супер 0 только по ценам других ТП МТС, других ТП мегафона, ТП Билайна и ТП ЕТК у каждого оператора по 3-4 тарифа.

Кто в силах взяться за такой проект, назначайте цены.

14 лет назад
VFedorov
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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