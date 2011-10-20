Разработка программы сравнения ТП по распечатке

Сделать Программу которую можно будет в сайт!

Задача программы рассчитать по распечатке текущего ТП абонента, распечатки что получилось бы на других ТП.

Абонент загружает распечатку PDF или xls на сайте ТП Супер 0 МТС.

Программа все сравнивает и выдает распечатку с звонками смс интернетом и.т.д. что было у абонента на супер 0 только по ценам других ТП МТС, других ТП мегафона, ТП Билайна и ТП ЕТК у каждого оператора по 3-4 тарифа.

Кто в силах взяться за такой проект, назначайте цены.