Тулбар для браузеров IE и FF

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужен тулбар для браузеров IE и FF.

Основные функции тулбара: проигрывание радио, форма для поиска, блоки ссылок.

Пример рабочего тулбара с необходимыми функциями: newhit.ourtoolbar.com

Пожалуйста напишите ориентировочную цену и срок разработки.

Более подробное ТЗ вышлю всем заинтересованным.

14 лет назад
coolbeer
Шустров 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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