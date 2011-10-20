Обработка прайс-листов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки219 просмотров

Необходимо разработать программу для обработки прайс-листов в формате ексель.

14 лет назад
paulk
Павел 
54 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ramen_rb
Роман 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень быстро и качественно сделано.

Заявки фрилансеров

ramen_rb
Роман 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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