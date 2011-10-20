Программа переименования файлов

Нужна программка для переименования папок и архивов следующим образом: имеем папку «id», в которой могут быть как папки и архивы с названиями, состоящими из цифр и папка «newid» изначально пустая. Программа получает id-newid.xls – файл соответствия старых и новых названий. В соответствии Екселю создаются копии в папке «newid» папок (со всей внутренней структурой подпапок и файлов) но с новыми названиями, а также архивы копируются и переименовываются. Пример подшил.