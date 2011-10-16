Спрут — комплексное решение проблемы современной рабочей среды, замена рабочей среды ОС.

- офлайн и онлайн файловый менеджер

- средство онлайн-хранения и синхронизации файлов, офлайн и онлайн хранения истории изменений файлов

- средство для ведения заметок, похожее на mind-mapping software

- сервис, дающий юзеру возможность шарить файлы, папки и записи в два клика на своей странице

- средство для совместной работы, позволяющее собирать группы, вести обсуждения и работать над файлами

Интерфейс: это будет выглядеть как масштабируемое дерево. Чем крупнее масштаб, тем больше деталей, информации о файле:

http://dl.dropbox.com/u/40076067/Sprut/v4.png

Всё будет на одной странице, навигация - при помощи пана и зума, будет напоминать среду прог для черчения, вроде AutoCAD.

Не будет деления на контекстные меню, тулбары и окна свойств — их заменит единое меню, меню-роза, как в BF2:

http://dl.dropbox.com/u/40076067/Sprut/commorose2.png

Я писал в Яндекс, идея относится к их приоритетным направлениям, они ответили типа "делайте прототип - поговорим". Вот и решил сделать, но конечно не "специально для Яндекса".

Начать решил вот с чего:

1) офлайн файловый менеджер, управляемый через js интерфейс

2) js интерфейс для него, по сложности грубо говоря как интерфейс Google Maps (почему на js: потому что интерфейс стэндалон-клиента и будущий веб-интерфейс - одинаковые)

Дальше - как попрёт.

Что за это будет: % в проекте, вечная слава.

Если интересно, опишу более подробно.

Кроме того, ищу помощь в поисках pre-seed инвестиций.

icq: 323-657-252

skype: scv011