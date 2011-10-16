Требуется удаленный программист для разработки программного обеспечения. Задача: Написать программу родительского контроля, основные функции которой: Установка (управление) правами для учетных записей винды (процессы, папки и файлы и пр) Фильтрация веб контента ...
Спрут
Спрут — комплексное решение проблемы современной рабочей среды, замена рабочей среды ОС.
- офлайн и онлайн файловый менеджер
- средство онлайн-хранения и синхронизации файлов, офлайн и онлайн хранения истории изменений файлов
- средство для ведения заметок, похожее на mind-mapping software
- сервис, дающий юзеру возможность шарить файлы, папки и записи в два клика на своей странице
- средство для совместной работы, позволяющее собирать группы, вести обсуждения и работать над файлами
Интерфейс: это будет выглядеть как масштабируемое дерево. Чем крупнее масштаб, тем больше деталей, информации о файле:
http://dl.dropbox.com/u/40076067/Sprut/v4.png
Всё будет на одной странице, навигация - при помощи пана и зума, будет напоминать среду прог для черчения, вроде AutoCAD.
Не будет деления на контекстные меню, тулбары и окна свойств — их заменит единое меню, меню-роза, как в BF2:
http://dl.dropbox.com/u/40076067/Sprut/commorose2.png
Я писал в Яндекс, идея относится к их приоритетным направлениям, они ответили типа "делайте прототип - поговорим". Вот и решил сделать, но конечно не "специально для Яндекса".
Начать решил вот с чего:
1) офлайн файловый менеджер, управляемый через js интерфейс
2) js интерфейс для него, по сложности грубо говоря как интерфейс Google Maps (почему на js: потому что интерфейс стэндалон-клиента и будущий веб-интерфейс - одинаковые)
Дальше - как попрёт.
Что за это будет: % в проекте, вечная слава.
Если интересно, опишу более подробно.
Кроме того, ищу помощь в поисках pre-seed инвестиций.
icq: 323-657-252
skype: scv011
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