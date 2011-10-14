Здравствуйте! Задача состоит в разборе 3-5 Excel файлов простой структуры и формировании на основе полученных данных 3-20 XML файлов одной структуры. Более подробная информация по почте. Жду ваших предложений ...
Написать программу родительского контроля
Требуется удаленный программист для разработки программного обеспечения.
Задача:
Написать программу родительского контроля, основные функции которой:
Установка (управление) правами для учетных записей винды (процессы, папки и файлы и пр)
Фильтрация веб контента по ряду параметров (в т.ч. и обновляемых/пополняемых через апдейты)
Платформы x86, x64.
GUI есть
Предпочтения программистам: C, Delphi
Особенности: Исполнитель нужен такой, чтобы мог поддерживать этот проект длительное время.
Детали скайпом.
ВАЖНО!
Скайп в качестве средства коммуникаций - обязателен.
Заявки фрилансеров
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