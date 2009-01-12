Лабиринт на С#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок278 просмотров

Нужно сделать для курсовой игру-лабиринт на C#.

Что-то вроде того, что на картинке в приложении.

Нужен более простой вариант: прохождение вручную, без настроек. Генерируется автоматически.

указывайте цену и срок

14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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