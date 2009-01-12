Программа дозвона по Скайпу

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Закрыт6 заявок211 просмотров

У меня есть список номеров телефонов (около 500) с указанием фамилии владельцы и причины, по которой я ему хочу позвонить. Мне нужна программа, в которую мы заносим этот список и которая через скайп обзванивает всех по очереди. Большинство номеров будет недоступно. Если так, или абонент не отвечает, то программа переходит к след. номеру. Если абонент взял трубку, то активизируется окно поверх всех окон о том что дозвонились и показывается ФИО и причина звонка.

14 лет назад
olpi
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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