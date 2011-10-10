Требуеться написать расширение на оперу подобное этому https://addons.opera.com/ru/addons/extensions/details/savefromnet-helper/1.38/?display=ru С помощью данного расширения можно качать музыку, видео с контакта, видео с ютуба прямо на сайте появляеться кнопка скачать подробное ТЗ и ...
Умножение матрицы в C++ Builder 6.0
Нужна библиотека в виде файлика (*.h), которая позволяет умножать матрицы произвольных размеров
C++Builder 6.0
срок 1-2 дня
цена 20 $
ICQ: 380945346
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