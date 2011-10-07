Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...
MP3 Player Adobe AIR - разработка ТЗ
Требуется специалист по платформе Adobe AIR, который сможет составить грамотное ТЗ на разработку проекта.
RC даны в приложении.
Объём работ:
1. Диграмма отношений классов
2. Диограмма Последовательности работы поиска музыки
3. Диаграмма Последовательности Импорта
4. Диаграмма Последовательности Установки плеера
5. Диаграмма Обновления Плеера
6. Текстовое описание всех Сущностей проекта и их связей
7. Оценка разработки проекта по Сущностям.
8. Общая оценка времени и план работки
9. Составление плана тестирования проекта и Unit-тестов.
10. Отдельное внимание - разработка API для плугинов, и общих компонентов плеера.
Требования к кандидату:
1. Хороший опыт на платформе AIR
2. Опыт реализации проектов на Win, Mac OS
3. опыт реализации проектов AIR для мобильных устройств
4. Понимание ООП и патернов проектирования
Порядок выбора исполнителя:
1. Вы присылаете краткую информацию о своих скилах
2. Согласно написанным RC, оформляете UML диаграмму отношений классов и компонентов системы. (диаграмма примерная) + краткое описание связей
3. Отдельно описывайте процесс проигрывания PlayList как пример - взаимодействия
4. Даёте оценку разработки проекта в часах, оценку рисков.
После рассмотрения, исполнитель оформляет полный объём работ.
Этот проект расчитан на дальнейшее сотрудничество.
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