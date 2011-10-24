Написание VB скрипта для Word (перенос данных)

Необходимо написать VB макрос для переноса данных с одного документа (source) в другой (destination).

Форматирование в файле destination должно сохраниться как есть.

Source: Заявка - шаблон Катя.doc

Пример заполненного Destination: Тур путевка.doc

Макрос должен быть в Source файле, файл-шаблон Destination лежит в определенном каталоге (путь указывается в теле макроса).

При запуске макроса открывается файл-шаблон Destination, заполняются его поля и сохраняется в тот же каталог, где лежит Source файл.

На работу 1 день.

Оплата ровно 50 USD.

Виталий.