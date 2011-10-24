Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик. Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши. Клик левой кнопкой ...
Написание VB скрипта для Word (перенос данных)
Необходимо написать VB макрос для переноса данных с одного документа (source) в другой (destination).
Форматирование в файле destination должно сохраниться как есть.
Source: Заявка - шаблон Катя.doc
Пример заполненного Destination: Тур путевка.doc
Макрос должен быть в Source файле, файл-шаблон Destination лежит в определенном каталоге (путь указывается в теле макроса).
При запуске макроса открывается файл-шаблон Destination, заполняются его поля и сохраняется в тот же каталог, где лежит Source файл.
На работу 1 день.
Оплата ровно 50 USD.
Виталий.
Выбранный исполнитель
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