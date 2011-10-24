Написание VB скрипта для Word (перенос данных)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок225 просмотров

Необходимо написать VB макрос для переноса данных с одного документа (source) в другой (destination).

Форматирование в файле destination должно сохраниться как есть.

Source: Заявка - шаблон Катя.doc

Пример заполненного Destination: Тур путевка.doc

Макрос должен быть в Source файле, файл-шаблон Destination лежит в определенном каталоге (путь указывается в теле макроса).

При запуске макроса открывается файл-шаблон Destination, заполняются его поля и сохраняется в тот же каталог, где лежит Source файл.

На работу 1 день.

Оплата ровно 50 USD.

Виталий.

14 лет назад
sarmaev
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отлично - быстро - качественно.
ТЗ четкое, никаких проблем в процессе работы, оплата получена. Рекомендую.

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Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад