Разработки программы для управления базой страховщ

Есть уже разработанная программа по работе с клиентской базой для страхового агента.

Сейчас программа рассчитана для 1 страхового агента и 1 страховой компании.

Нужно создать программу, в которой будет вестись база всего страхового брокера, где работают несколько агентов.

И может быть учтено несколько страховых компаний.

В приложении подробное Техническое Задание.