Сделать конвертер из xml в эксель

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Завершен6 заявок367 просмотров

Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.

13 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

apocalypse_algor
Алекс 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Взявшись за не срочный проект, его так и не сделал, на все сообщения (как продвигается работы, когда ориентировочно ждать, куда пропали, почему не отвечаете, вы вообще в состоянии выполнить проект…) в течения месяца игнор, хотя в сети (сообщения прочитаны) и на сервисе и в аське. Будьте внимательны, особенно если срок вашего проекта будет иметь значение. Чтобы была возможность обратиться к другому фрилансеру.
avonar
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$1
7 дней
Спасибо за хорошую работу
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

apocalypse_algor
Алекс 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
avonar
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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