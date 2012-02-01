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Сделать конвертер из xml в эксель
Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
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