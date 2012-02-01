Сделать конвертер из xml в эксель

Взявшись за не срочный проект, его так и не сделал, на все сообщения (как продвигается работы, когда ориентировочно ждать, куда пропали, почему не отвечаете, вы вообще в состоянии выполнить проект…) в течения месяца игнор, хотя в сети (сообщения прочитаны) и на сервисе и в аське. Будьте внимательны, особенно если срок вашего проекта будет иметь значение. Чтобы была возможность обратиться к другому фрилансеру.