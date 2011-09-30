Программа построения аналитической связи

Имеются исходные данные только таблица эксперментальных точек

http://zalil.ru/31804887

таблица с точками для поверхности А и С входные В - выходные. В результате по этим точек строим поверхность, аналитической связи(формулы для нее нет).

Программа должна давать В при любых входных А и С(можно только на имеющимся интервале), при А стремящемся к 1 - В стремится к бесконечности

подгонять к формуле надо в статистике

работали с нейронными сетями?

скорее всего в них, но я не уверен