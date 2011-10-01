Требуется переписать программу на ассемблере

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки216 просмотров

Имеется программа, написана на MASM, надо переписать ее код так, чтобы она не была похожа на оригинал.

Кода мало, но если справитесь, работа будет постоянно... И оплачиваться будет больше.

Стучать в ICQ - 10099454

Ассемблер
14 лет назад
Coder777
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

reidss
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена на отлично и быстрее сроков))) Рекомендую!!
Быстрое получение ТЗ в icq и мгновенная оплата после проверки задания. Рекомендую* и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. * в первую очередь себе.

Заявки фрилансеров

reidss
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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