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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена на отлично и быстрее сроков))) Рекомендую!!
Ответный отзыв
Быстрое получение ТЗ в icq и мгновенная оплата после проверки задания. Рекомендую* и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. * в первую очередь себе.
$20
10 баллов
13 лет назад
Понравилось работать с Александром. Работа сделана вовремя и очень качественно. Думаю, продолжим сотрудничество далее. Советую!
Ответный отзыв
Легко работать. Вы получаете подробное техническое задание или часть кода, а потом работаете по свободному графику. Своевременная оплата. Сергей Клинг четко представляет, чем отличается удаленная работа от работы в офисе, а также знает о наличии часовых поясов. Думаю, продолжим сотрудничество. Рекомендую.
$10
10 баллов
13 лет назад
Грамотный программист, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный честный заказчик. Четкая постановка задачи и оплата без задержек. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Прикладное ПО
3 отзыва
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Системное программирование
2 отзыва
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $20
от 7 дней
нет рейтинга