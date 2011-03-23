Легко работать. Вы получаете подробное техническое задание или часть кода, а потом работаете по свободному графику. Своевременная оплата. Сергей Клинг четко представляет, чем отличается удаленная работа от работы в офисе, а также знает о наличии часовых поясов. Думаю, продолжим сотрудничество. Рекомендую.