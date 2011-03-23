reidss

Александр reidss

 
51 годРоссия/Петропавловск-Камчатский
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Coder777
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Требуется переписать программу на ассемблере
Работа выполнена на отлично и быстрее сроков))) Рекомендую!!
Быстрое получение ТЗ в icq и мгновенная оплата после проверки задания. Рекомендую* и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. * в первую очередь себе.
Ответный отзыв
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Проблема при скачивании музыки с сайта
Понравилось работать с Александром. Работа сделана вовремя и очень качественно. Думаю, продолжим сотрудничество далее. Советую!
Легко работать. Вы получаете подробное техническое задание или часть кода, а потом работаете по свободному графику. Своевременная оплата. Сергей Клинг четко представляет, чем отличается удаленная работа от работы в офисе, а также знает о наличии часовых поясов. Думаю, продолжим сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Задача для Delphi разработчика (строго D7)
Грамотный программист, рекомендую.
Отличный честный заказчик. Четкая постановка задачи и оплата без задержек. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
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