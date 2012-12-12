Joenisseg

Данила Joenisseg

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн перетяг 1,9х0,9м

    Нужно создать и подготовить для печати перетяг размером 1,9х0,9м. Тематика - IT услуги для B2B. Формат - TIFF. Выбор испольнителя по портфолио. От вас цена и сроки.

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор коротких сообщений

    Для сервиса нужен модератор исходящих коротких сообщений в реальном времени. Модерация исходя из определенных параметров, к примеру не пропускать мат, оскорбления, провокации и т.д. Сообщения отправляются круглосуточно, пик соответственно приходится на дневные ...

    Служба поддержки23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Найти и удалить вирусы с сайта

    Сайт на WordPress, практически с первого же дня как сайт проиндексировался в нем завелись вирусы - вероятно из за каких-то подключенных плагинов. То был заменен .htaccess и редиректил мобильники на лохотрон, то ...

    WordPress
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Найти/написать заготовки СМС-сообщений

    Для сервиса отпарвки СМС с подстановкой буквенного отправителя необходимо найти или придумать прикольные тексты сообщений в совокупности с буквенным отправителем. Пример: От: Sniper Текст: Поднимите голову, мне вас плохо видно! ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать креативные СМС-сообщения к 14 февраля

    Для сервиса позволяющего слать СМС сообщения от буквенных отправителей необходимо придумать некоторое количество готовых тектов для наших пользователей. Смысл сообщения в идеале должен зависеть от буквенного отправителя. Пример: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Delphi - разработка тестового приложения

    Есть API платежного сервиса, который в том числе рассчитан на прием оплаты из программного обечпечения. Необходимо реализовать тестовое приложение, которое бы выполняла все методы API. Что то вроде Hello World ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать программу на Delphi

    Есть программа на делфи - музыкальный плеер с возможностью скачивания музыки. Источник аудио - всем известный сайт. Нужно поправить парсинг музыки и добавить АПИ платежного сервиса. Ищу внимательного к деталям программиста, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-кодер, JAVA - верстальщик.

    Ищу программиста для разработки простых скриптов/сервисов. Желательно уметь верстать, в том числе применять java или html5 анимацию. С меня только дизайн, с вас, верстка и разработка. На текущий момент нужно поправить ...

    HTMLJavaPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу Гуру копирайтинга! Эмоциональные яркие тексты

    Нужен грамотный копирайтер, для написания зачастую небольших но емких, эмоциональных, ярких текстов. Как правило это продающие тексты в разном стиле, например: стебный "Лебедевский". Задачи - описание веб-сервисов, программных продуктов. Приложений для iPhone. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт на WordPress

    Нужен хороший специалист по WordPress для создания сайта - каталога игр с описанием. Грамотное создание разделов, навигации и позиционирования контента. Плюсмо будет наличие возможности верстки и внедрения дизайна под WP.

    WordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • AIR приложение

    Flash/Flex разработчик для AIR приложения. Необходима разработка достаточно серьезного приложения на AIR. Для этих целей разыскивается опытный специалист или команда с хорошим портфолио на платформе AIR.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая Понятие и сущность конституции.

    Понятие и сущность конституции. 1. Понятие и юридические свойства конституции. Проблема определения предмета конституционного регулирования. 2. Принципы конституции. 3.Конституционный строй и Конституция. Фактическая и юридическая конституция. Без заимствования, преподаватель ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн. Одностраничный фарма-шоп для России.

    Нужно нарисовать стильный, продающий одностраничник для продажи дженериков. Плюсом будет возможность сверстать все это и добавить php+js скрипт, который при заявке с сайта отпарвит СМСку. API по работе с СМС шлюзом предоставлю. ...

    JavaScriptPHP
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

rafolancer
Рафо 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Спрятать кнопочку Ramblers-Top
спасибо
Быстро и качественно, решил проблему! Буду обращаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dik0n
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Генератор чисел в заданном диапазоне C#, Delphi.
Delphi
+
Отличный программист! По Delphi буду еще обращаться, спасибо!)
Ответный отзыв
dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Проект c Delphi10 запустить под Delphi 7
Delphi
ok
Помог решить проблемку :) Спасибо.
Ответный отзыв
tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Поднять простой сайт на WordPress.
WordPress
Хороший заказчик.
Ответственный и грамотный исполнитель. Рад был посотрудничать!
Ответный отзыв
Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Написать скрипт. Парсер + отправка e-mail.
Все отлично, сотрудничеством доволен и буду рад повторному.
Сотрудничеством доволен. Достаточно быстро и качественно написал скрипт, полностью отвечающий всем моим требованиям. Спасибо!
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