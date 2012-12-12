Нужно создать и подготовить для печати перетяг размером 1,9х0,9м. Тематика - IT услуги для B2B. Формат - TIFF. Выбор испольнителя по портфолио. От вас цена и сроки.
- Наружная реклама13 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сервиса нужен модератор исходящих коротких сообщений в реальном времени. Модерация исходя из определенных параметров, к примеру не пропускать мат, оскорбления, провокации и т.д. Сообщения отправляются круглосуточно, пик соответственно приходится на дневные ...Служба поддержки23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт на WordPress, практически с первого же дня как сайт проиндексировался в нем завелись вирусы - вероятно из за каких-то подключенных плагинов. То был заменен .htaccess и редиректил мобильники на лохотрон, то ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сервиса отпарвки СМС с подстановкой буквенного отправителя необходимо найти или придумать прикольные тексты сообщений в совокупности с буквенным отправителем. Пример: От: Sniper Текст: Поднимите голову, мне вас плохо видно! ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сервиса позволяющего слать СМС сообщения от буквенных отправителей необходимо придумать некоторое количество готовых тектов для наших пользователей. Смысл сообщения в идеале должен зависеть от буквенного отправителя. Пример: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть API платежного сервиса, который в том числе рассчитан на прием оплаты из программного обечпечения. Необходимо реализовать тестовое приложение, которое бы выполняла все методы API. Что то вроде Hello World ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Непыльная работа заключающаяся в следующем: Получаете от меня: - файлы готового сайта на WP и дамп базы - доступы к хостингу - текстовый контент сайта в .doc (3-4 страницы) ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть программа на делфи - музыкальный плеер с возможностью скачивания музыки. Источник аудио - всем известный сайт. Нужно поправить парсинг музыки и добавить АПИ платежного сервиса. Ищу внимательного к деталям программиста, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно написать небольшой рекламный обзор для нового приложения на iPhone. Обзор будет размещен в пабликах Вконтакте. Нужно сегодня, желательно в течение 1,5-2 часов. Пишите цену.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
На небольшом видеоролике необходимо заблюрить номера телефонов. Срочно. Цену, сроки. Желательно - сейчас :).Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу программиста для разработки простых скриптов/сервисов. Желательно уметь верстать, в том числе применять java или html5 анимацию. С меня только дизайн, с вас, верстка и разработка. На текущий момент нужно поправить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен грамотный копирайтер, для написания зачастую небольших но емких, эмоциональных, ярких текстов. Как правило это продающие тексты в разном стиле, например: стебный "Лебедевский". Задачи - описание веб-сервисов, программных продуктов. Приложений для iPhone. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайнер с работами уровня не ниже bitrix24.ru. Просьба оценивать свои возможности адекватно! Необходим редизайн веб-сервиса.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны тексты на сайт про мужское здоровье, препараты. Только уникальный копирайт.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать десктопный парсер моб. номеров телефонов. Желательно человек с опытом.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший специалист по WordPress для создания сайта - каталога игр с описанием. Грамотное создание разделов, навигации и позиционирования контента. Плюсмо будет наличие возможности верстки и внедрения дизайна под WP.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт на игровую тематику (онлайн казино) для продвижения. Пример по контенту: igrovoy-klub.ru, пример по внешнему виду: OnlineFreeGames.com Можно на CMS. Оптимизация для дальнейшего продвижения.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Flash/Flex разработчик для AIR приложения. Необходима разработка достаточно серьезного приложения на AIR. Для этих целей разыскивается опытный специалист или команда с хорошим портфолио на платформе AIR.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Понятие и сущность конституции. 1. Понятие и юридические свойства конституции. Проблема определения предмета конституционного регулирования. 2. Принципы конституции. 3.Конституционный строй и Конституция. Фактическая и юридическая конституция. Без заимствования, преподаватель ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать стильный, продающий одностраничник для продажи дженериков. Плюсом будет возможность сверстать все это и добавить php+js скрипт, который при заявке с сайта отпарвит СМСку. API по работе с СМС шлюзом предоставлю. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад