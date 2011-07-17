Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
13 лет назад
Вроде как все работает
$100
10 баллов
13 лет назад
От работы с Дмитрием потрясающие впечатления! Все сделал в лучшем виде, результат превзошел ожидания. Очень тонко чувствует все нюансы. В общении очень приятен. Талант и профессионал! Непременно найду повод обратиться еще :) ! Спасибо!
Ответный отзыв
Что сказать... Просто супер! От сотрудничества и общения с Дмитрием остались только положительные впечатления. Рекомендую, и очень надеюсь, что поработаем еще :)
$50
10 баллов
14 лет назад
DelphiPHP
Задание выполнено, все замечания учтены. Рекомендую.
$50
10 баллов
14 лет назад
Задача выполнена успешно в соответствии с тз.
$300
10 баллов
14 лет назад
Сделал все грамотно в желаемые сроки. Так же отозвался и сделал исправления которые попросил. Приятный в работе. Рекомендую
Ответный отзыв
От сотрудничества и общения с Сергеем остались только положительные впечатления. Надеюсь поработаем еще. :)