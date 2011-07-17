dbg

Дмитрий dbg

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

aoz1
63 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Кнопка Позвони мне на сайте
Вроде как все работает
ok
Ответный отзыв
dmitrydmitry
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Трансляция по веб-камере средствами адоб флеш
От работы с Дмитрием потрясающие впечатления! Все сделал в лучшем виде, результат превзошел ожидания. Очень тонко чувствует все нюансы. В общении очень приятен. Талант и профессионал! Непременно найду повод обратиться еще :) ! Спасибо!
Что сказать... Просто супер! От сотрудничества и общения с Дмитрием остались только положительные впечатления. Рекомендую, и очень надеюсь, что поработаем еще :)
Ответный отзыв
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод PHP скриптов на Delphi
DelphiPHP
Задание выполнено, все замечания учтены. Рекомендую.
ok
Ответный отзыв
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Online Email Validator
Задача выполнена успешно в соответствии с тз.
ok
Ответный отзыв
serjsv
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Видеочат для брачного агентства
Сделал все грамотно в желаемые сроки. Так же отозвался и сделал исправления которые попросил. Приятный в работе. Рекомендую
От сотрудничества и общения с Сергеем остались только положительные впечатления. Надеюсь поработаем еще. :)
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