Трансляция по веб-камере средствами адоб флеш

Необходимо реализовать одностороннюю трансляцию по веб-камере посредством флеш адоба (от клиента к админу).

Работать должно так.

Должна быть клиентская и админская части.

Клиентская часть. Это страничка, на которую заходит посетитель (страница примитивная, как в прикрепленном архиве). После того, как дается согласие на доступ к камере и микрофону - в админской части начинается трансляция.

Админская часть. Реализовывать можно как угодно, но главное - чтобы можно было наблюдать пользователя по веб-камере сразу после того, как он дает согласие.

Дополнительное требование - многопользовательский режим!

Т.е. если в клиентскую часть зайдет одновременно 2 человека, то в админской части должны начаться сразу 2 трансляции. Если 5 - то 5 и т.д.

Пишите, какие требования должны быть к хостингу. А так же сроки выполнения и цену.