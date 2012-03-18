Трансляция по веб-камере средствами адоб флеш

Веб-программированиеЗавершен4 заявки222 просмотра
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Необходимо реализовать одностороннюю трансляцию по веб-камере посредством флеш адоба (от клиента к админу).

Работать должно так.

Должна быть клиентская и админская части.

Клиентская часть. Это страничка, на которую заходит посетитель (страница примитивная, как в прикрепленном архиве). После того, как дается согласие на доступ к камере и микрофону - в админской части начинается трансляция.

Админская часть. Реализовывать можно как угодно, но главное - чтобы можно было наблюдать пользователя по веб-камере сразу после того, как он дает согласие.

Дополнительное требование - многопользовательский режим!

Т.е. если в клиентскую часть зайдет одновременно 2 человека, то в админской части должны начаться сразу 2 трансляции. Если 5 - то 5 и т.д.

Пишите, какие требования должны быть к хостингу. А так же сроки выполнения и цену.

12 лет назад
dmitrydmitry
40 летКанада
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dbg
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
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