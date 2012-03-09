Бренды товаров в Virtuemart

Нужно склеивать набор фотографий в видео, пример здесь http://www.youtube.com/watch?v=MtJQxmLdlQU нужно использовать ffmpeg (другие варианты?) и PHP. Нужен такой некий класс, в который я буду передавать набор изображений, время показа каждого из них, файл с аудио для бекграунда и ...