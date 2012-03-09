Бренды товаров в Virtuemart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки99 просмотров
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Всем привет!

Есть интернет-магазин кондиционеров на joomla+virtuemart

Требуется реализовать следующее:

- при нажатии на категорию, пользователь попадает на страницу выбора бренда, выбирает ,после чего попадает на товары выбранного бренда выбранной категории!

Virtuemart
12 лет назад
hotsman
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Edan
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно провёл консультацию!Спасибо!
Молодец, четкое ТЗ, молниеносная оплата. P.S. Все гениальное просто!