Бренды товаров в Virtuemart

Требуется создать модуль пакетной авто регистрации на сайтах all.biz и tiu.ru. Данные для регистрации берутся из БД (MySQL) .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть интернет-магазин кондиционеров на joomla+virtuemart
Требуется реализовать следующее:
- при нажатии на категорию, пользователь попадает на страницу выбора бренда, выбирает ,после чего попадает на товары выбранного бренда выбранной категории!
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