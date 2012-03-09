Магазин и тикет система на форум phpbb 3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Требуется разработать магазин и тикет систему для форума pbpbb 3

Требуются знания

HTML, CSS, JavaScript

PHP, MySQL,

А так же phpbb3 API, стандартов MODX

PHP
12 лет назад
Bestgoodjob
Дмитрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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