Wordpress. Регистрация, загрузка изображений

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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на CMS Wordpress:

1. доп к обычной регистрации.Регистрация на сайте через вконтакт без сторонних сайтов.

2. Безопасная загрузка изображений на сервер без перезагрузки страницы страницы + настройка плагина Jcrop jQuery. т.е. изображение загружается пользователем во временную директ. обрабатывается пользователем с помощью Jcrop и сохраняется в нужную директорию. на выходе миниатюра 100*100px.

WordPress
12 лет назад
lavelas777
Евгений 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Goorman
Сергей 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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