Прикрутить и настроить форум для сайта

Нужно на имеющемся сайте с уже накопившейся базой пользователей подрубить форум

форум любой из бесплатных — только с понятным интерфейсом для админа и без уязвимостей — чтобы не хакнули через форум весь сайт

сайт написан на самописном движке. поэтому форум модулем подрубить и настроить для пользователей сайта

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