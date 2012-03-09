Прикрутить и настроить форум для сайта

Оптимизация CSS и HTML: Удаление мертвых стилей, оптимизация кода, приведение кода к валидности, кроссбрауерности и проч. Подробности в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на имеющемся сайте с уже накопившейся базой пользователей подрубить форум
форум любой из бесплатных — только с понятным интерфейсом для админа и без уязвимостей — чтобы не хакнули через форум весь сайт
сайт написан на самописном движке. поэтому форум модулем подрубить и настроить для пользователей сайта
предлагайте цену и сроки
ICQ: 380945346
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Генератор фото-информеров из rss-каналов разных сайтов. Потом эти информеры можно устанавливать через ява-скрипт на любые сайты. Без учёта статистики кто где кликнул и какой сайт сколько кликов должен, т.к. скрипт нужен для своей сетки сайтов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать форму Структура формы 4 значения jQuery UI Slider при изменении значения изменяется 1 изображение ( l1.png > l2.png > l3.png >l4.png ) 4 значения При изменении значения изменяется 1 изображение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать срипт для отслеживания торгов и оповещения о заданных событиях на них. Подробнее при общении с потенциальными исполнителями.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте мне необходимо написать парсер сайта ru.focalprice.com c экспортом в opencart Он должен парсить: Структуру каталога Имя товара Артикул(SKU) Краткое описание Полное описание Цена товара Количество изображений 6 Производитель Характеристики товара Мета-тегиВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется кастамизировать и подключить карту google для сайта http://openini.by/about.html С помощью сервиса http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html изменить основные цвета (настройки в прикреплённом файле). Настроить панель инструментов: * изменить отображение блока "увеличение/уменьшение масштаба" (см. openini_google_instrument.jpg и сделать отступ ...Завершен12 лет назад
Требуется настроить для сайта .htaccess со знанием дела и учетом SEO. В задании - замена адресов и разбитие сайта по папкам.Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Просьба откликнуться человека, который сможет сделать парсер для сбора данных с сайта nadavi.ru, а именно – названий товаров, их описаний, структурированных описаний, фото товаров и сгруппировать товары по категориям и брендам (более детальное ТЗ - ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Описание того что нужно: 1. В конференции есть форум который выделен как раз для этой функции. На страницах сайта с отдельным движком есть категории статей и статьи. 2. Категория статьи связывается с подфорумом(Название категории - Название подфорума). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
В общем есть сайт healthy-people.su Он заблокирован каким-то вирусом Понять не могу каким, код вроде чистый Нужно починить! Сроки и цены пожалуйста!Завершен12 лет назад