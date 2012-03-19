Кастамизировать карту Google

Нужен функционал как на http://sharebeats.com/ с закладками my files, my account, flash uploader, после заливки нескольких файлов должен выскакивать batch links с html кодом и другими. ограничения для обычного пользователя и покупка премиум доступа, пример страницы с предпрослушиванием ...
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Требуется кастамизировать и подключить карту google для сайта http://openini.by/about.html
С помощью сервиса http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html изменить основные цвета (настройки в прикреплённом файле).
Настроить панель инструментов:
* изменить отображение блока "увеличение/уменьшение масштаба" (см. openini_google_instrument.jpg и сделать отступ от левого края, чтобы блок не накладывался на серый фон;
* убрать блок переключения на Карту/Спутник/Ландшафт;
* растянуть карту на всю свободную часть экрана (по высоте и вправо) независимо от размера экрана.
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