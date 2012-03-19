Кастамизировать карту Google

Веб-программированиеЗавершен3 заявки148 просмотров
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Требуется кастамизировать и подключить карту google для сайта http://openini.by/about.html

С помощью сервиса http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html изменить основные цвета (настройки в прикреплённом файле).

Настроить панель инструментов:

* изменить отображение блока "увеличение/уменьшение масштаба" (см. openini_google_instrument.jpg и сделать отступ от левого края, чтобы блок не накладывался на серый фон;

* убрать блок переключения на Карту/Спутник/Ландшафт;

* растянуть карту на всю свободную часть экрана (по высоте и вправо) независимо от размера экрана.

12 лет назад
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
bobrik74
49 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
1 день
Довели задачу до решения, которое выходило за рамки ТЗ, что отрадно. Спасибо...
Задача была поставлена четко и понятно. Оплата произведена без задержек. Буду рад поработать еще.
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