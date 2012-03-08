Небольшой скрипт (php) или метод класса C#

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка160 просмотров
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Добрый день!

Нужно написать скрипт на PHP или класс на C# (можно на консольке) для авторизации и отправки сообщений на сайте: http://casting.ua/

В идеале так:

Две функции (если на C# то два метода в каком нибуть класе):

- авторизация (принимает логин и пароль, возвращает Cookie);

- отправка сообщения (принимает Cookie, текст сообщения, айди пользователя принимающего и отправляющего сообщение); Отправка и авторизация через POST запрос; Если пхп скрипт, то он должен работать на все хостингах (как вариант можно сделать через CURL).

Можете свой вариант реализации сделать, главное чтобы работало. Оплата через: Приват24, WebMoney, безопасную сделку. Цена в приделах $15 - $25

Нужно как можно быстрее…

В заявке указать:

1) цена;

2) сроки;

PHP
12 лет назад
ivanka_panchuk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
danlex
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень хороший программист, работает быстро и профессионально. Написал нужный метод за несколько чесов. Рекомендую всем.
Все отлично. Спасибо за работу.
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