Написать умный парсер

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок245 просмотров
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Написать умный парсер, с возможностью делать паузы в момент когда донор не отвечает на запросы, и продолжать работу когда донор начнет отвечать.

12 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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