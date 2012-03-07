Написать умный парсер

Здравствуйте. Есть обычный сайт. В силу его кэширования, невозможно выводить рекламу только для гостей, а для зарегистрированных пользователей ее не отображать. Поэтом нужно: 0. Узнать какие куки сохраняет сайт 1. Написать скрипт и использовать зависимость от куков, если ...