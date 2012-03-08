Поправить Flash-ролик

Есть сайт-агрегатор трансляций вебкамер со всего мира - http://tvway.ru/. Все камеры на нём транслируются в двух форматах: 1). Меняющиеся JPEG изображения. Пример: http://tvway.ru/index.php?file=10431 Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции: http://86.56.185.42/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288&camera=n&dummy=garb 2). Меняющиеся JPEG изображения, которые вызываются с помощью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется добавить два региона на Flash-карту (а точнее разбить уже существующие). Добавленные регионы должны быть наводимы и кликабельны по аналогии с существующими.
Более подробное ТЗ в приложении.
Исходник ролика вышлю выбранному исполнителю.
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