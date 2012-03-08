Поправить Flash-ролик

Веб-программированиеЗавершен7 заявок168 просмотров
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Требуется добавить два региона на Flash-карту (а точнее разбить уже существующие). Добавленные регионы должны быть наводимы и кликабельны по аналогии с существующими.

Более подробное ТЗ в приложении.

Исходник ролика вышлю выбранному исполнителю.

12 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
An_Life
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Андрей настоящий профессионал своего дела! Задание (правка Flash-карты) выполнил быстро и качественно. Очень хотелось бы работать с ним в дальнейшем!
Очень ответственный заказчик! Все время на связи, уважительное общение (это очень важно при работе!), внимание к задаче. Алексей действительно интересуется, вникает в проект, что очень приятно. Оплата мгновенная. Надежный заказчик - рекомендую!
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