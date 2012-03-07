Разработка инструмента создания таблиц на Joomla

Здравствуйте.

Есть сайт на Joomla 1.7.

Необходимо найти и/или разработать инструмент, позволяющий создавать на сайте таблицы с возможностью сортировки по каждому полю таблицы и фильтрации по каждому полю таблицы, согласно критериям, введённым пользователем.

Пример: http://www.alpari.ru/ru/pamm/rating/

Как видно, можно сортировать по каждому полю.

Можно фильтровать по каждому полю, выбирая предустановленные значения.

Можно фильтровать по каждому полю, вписывая свои собственные значения.

Кроме того, так как данные будут обновляться еженедельно, необходим инструмент, позволяющий импортировать данные из xls или csv файла в таблицу на сайте (старые данные удаляются, кроме названий столбцов, а на их место вносятся данные из импортируемого файла).