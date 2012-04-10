Захват и сохранение JPEG трансляций с веб-камер

Сайт Mtk-telefon.ru, на стадии разработки - нужны прямые руки светлая голова для постоянного сотрудничества. Нужно будет очень часто вносить некоторые доработки. На первоначальном этапе хотелось бы услышать какие есть проблемные места и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-агрегатор трансляций вебкамер со всего мира - http://tvway.ru/.
Все камеры на нём транслируются в двух форматах:
1). Меняющиеся JPEG изображения. Пример:
http://tvway.ru/index.php?file=10431
Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции:
http://86.56.185.42/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288&camera=n&dummy=garb
2). Меняющиеся JPEG изображения, которые вызываются с помощью JAVA-апплета. Пример:
http://tvway.ru/index.php?file=12001
Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции:
http://iacm-wcam7.viewnetcam.com/nphMotionJpeg?resolution=640x480
Необходимо решение, работающее под Linux сервером, которое будет сохранять эти "картиночные" трансляции в указанный промежуток времени, например, в flv.
Я полагаю, что есть какие-то консольные решения под Linux, которые можно запускать, например, PHP скриптом.
Для него необходим простейший веб-интерфейс (PHP):
1). Список камер. Добавление ссылки на новую.
2). Список задач (например, записывать камеру N с 11:00 по 11:05). Добавление новых.
3). Список закачанного видео.
Интерфейс простейший. Без оформления. Для себя. Всё это - лишь разведка боем перед создание крупного самостоятельного проекта.
Понимаю, что задача поставлена не совсем чётко. Это вызвано тем, что я не знаю, как это лучше сделать. Жду ваших предложений :)
P.S. Возможно, есть какие-то варианты получать ссылку непосредственно на потовое видео с камеры (RTMP ). В таком случае задача упрощается - под линукс есть софт, которые позволяет писать потоковое видео в файл.
От Вас мне нужно:
1). Предложение, как лучше решить поставленную задачу.
2). Ценник и сроки.
3). Наличие ICQ для оперативной связи.
Оплата строго в WMR. Для исполнителей с хорошей репутацией возможна предоплата вплоть до 100%. В аську и личку прошу не писать, свяжусь сам.
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