dig555

Михайлович Александр dig555

 
36 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

ICQ 98-31-30

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Перевести инструкцию на английский

    Необходимо перевести инструкцию к маленькой программе на английский язык. Она прикреплена к проекту. На выходе должен получится такой же файл, с теми же картинками. Скриншоты я позже заменю сам. Названия полей и кнопок, описываемых в ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести лэндинг на английский язык

    Необходимо перевести продающий сайт на английский язык. Изначально нужно перевести две страницы: http://cryptohunter.net/ http://cryptohunter.net/lucky.php Сложность задачи состоит в том, что нужен не тупой перевод изначального текста, а адаптация его под западного покупателя. Т.е. фактически нужно написать новый текст, ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить показ объявлений Adwords на нужный сайт

    Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся. Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом сайте. Таргетинг: ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить показ объявлений Adwords на нужный сайт

    Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся. Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом сайте. Таргетинг: ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать копию небольшого сайта

    $100

    В прикреплённом файле адрес сайта, который нужно «передрать» и улучшить. Добавить регистрацию и панель пользователя, простейшую рефсистему, мультиязычность. Поэтому разумно взять подходящий движок, отключить лишнее, в качестве фронтенда скопировать всё с сайта-донора (в том числе ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать копию небольшого сайта

    $100

    В прикреплённом файле адрес сайта, который нужно "передрать" и улучшить. Добавить регистрацию и панель пользователя, простейшую рефсистему, мультиязычность. Поэтому разумно взять подходящий движок, отключить лишнее, в качестве фронтенда скопировать всё с сайта-донора (в том числе ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшифровать JavaScript

    $10

    Есть обфусцированный javascript. Необходимо привести в нормальный вид. Расшифровка очень простая: function decode_utf8(s) { return decodeURIComponent(escape(s)); } Но синтаксис javascript для меня представляет трудность, поэтому ищу того, кто сделает это быстрее меня. Сам скрипт прикреплён к проекту. ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование товаров

    Необходимо наполнять магазин товарами из сайта донора. Работа абсолютно не сложная, т.к. весь процесс автоматизирован до невозможности. Вы просто подбираете подходящий товар на доноре и скармливаете ссылку на него специальному парсеру в нашем магазине. ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирование компьютерной литературы.

    Есть список в формате doc. Там указаны 38 вопросов. Тематика - компьютерные сети. Есть книга в формате PDF. Качество - отличное. В ней есть содержание, алфавитный указатель и все ответы. Необходимо найти ответ на ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа редактирования БД

    Есть небольшая БД (MSSQL) из трёх табличек по 2-5 полей каждая. Необходимо создать программу на C# (обязательное условие) для просмотра и редактирования значений БД. Обязательным условием является реализация с помощью LINQ to Entities Подробнее про это ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Для интернет-магазина http://mainprice.ru необходимо изготовить логотип. Магазин будет торговать разнообразным товаром из Китая и Европы (дропшиппинг). Если это, конечно, важно. У меня нет никаких требований к содержанию лого, кроме технических. Т.е. вы вольны показать своё видение ...

    ocStore
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо настроить шаблон OpenCart

    $20

    Есть популярный шаблон Journal последней версии. Необходимо настроить его так же, как на демке: http://journal.digital-atelier.com/revo/ Все настройки можно глянуть там же: http://journal.digital-atelier.com/revo/admin/ Шаблон необходимо установить на ocStore. Версия 1.5.5.1.1 Ссылка на шаблон: http://rghost.ru/51559332 Я прекрасно понимаю, что русскоязычная и англоязычная версия шаблона ...

    OpenCartocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер-универсал с возможностью роста

    Добрый день. Через месяц-полтора запускаем новый крупный проект. Суть расскажу в ЛС, но сразу уточню, что проект уникальный, интересный и перспективный. С прицелом на получение регулярной прибыли. Естественно, что для успешного запуска необходимо провести ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание модуля для интернет-магазина

    Необходимо приспособить хорошо знакомый вам движок магазина под дропшиппинг. В качестве "донора" пока только один магазин. API у него нет - поэтому всё необходимо делать вручную (отправлять запросы через curl). Суть. 1). Полуавтоматический импорт товаров (указываем ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт авторизующийся на сайте (php)

    Нужно написать класс или просто пару фунций для авторизации на сайте aliexpress.com средствами php. Никакого оформления не нужно - просто нужно разобраться как выполняется авторизация (по логину/паролю) и оформить это в виде кода. ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Техдизайн. Перерисовать девушку по фотке

    На прикреплённой картинке три изображения. Нужно отрисовать девушку сверху, или справа, приблизительно в таком же стиле, как и нижняя картинка. 1). Мне лично более симпатична правая девушка. 2). Изображений лучшего качества у меня нет. Т.е. девушка сама ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис исполнения заданий

    Требуется разработать сервис исполнения заданий с интегрированной партнёрской программой. Под ключ или программную часть. Наиболее похожим по функционалу является сервис youdo.com. Но в отличии от него - задания будут строго одного типа. Интересуют люди с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить вёрстку меню

    Меню - обычный текст, без графического оформления. Два уровня. При нажатии на категорию - меню "раскрывается". Меню второго уровня и ведёт себя странно. Необходимо оформить его так же, как и меню первого уровня (те ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Инсталлятор ПО

    Есть архив. Допустим my.zip. Размер 5-6 метров. В нём две программы и необходимые для их работы файлы. Программы легальные. Ничего вредоносного в них нет - поэтому никаких проблем с антивирусами быть не должно. Алгоритм установки прост: Проверяем папку ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rostislav_15
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поправить вёрстку меню
Рекомендую
Быстро, чётко и по делу. Грамотные вопросы, доброжелательное общение, профессиональное исполнение. Отличная работа!
Ответный отзыв
andr0
39 летВьетнам
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Захват и сохранение JPEG трансляций с веб-камер
Прошу прощения, вина моя. Застрял в другой стране с продлением визы(
Начали работать с человеком. Вроде и общий язык нашли. И он неожиданно пропал. Неделя попыток связаться окончилась ничем. Конечно, всякое бывает - но в работе такие вольности недопустимы. Я всегда готов пойти на встречу, если со мной связаться и объяснить свои трудности. А пока я считаю себя свободным от всех обязательств. Предоплаты не было, так что - никто ничего никому не должен. Найден другой исполнитель. Что касается Андрея, то он может в течении 10 дней связаться со мной, объяснить причину своего исчезновения и этот отзыв можно будет убрать.
Ответный отзыв
olgavahnivka
Иван 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
$150
10 баллов
9 лет назад
Создать копию небольшого сайта
Рекомендую. Очень приятно работать.
ok
Ответный отзыв
roman_ont
Роман 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевести инструкцию на английский
Отличный заказчик. Буду рад еще поработать.
Работа выполнена на отлично. Мои главные требования - доступность по цене, и срочность соблюдены безукоризненно. Я получил готовый текст за несколько часов, хотя остальные просили по несколько дней. Текст ровный, на хорошем языке. Нет вымученных оборотов, характерных для носителей "русского школьного английского". В процессе работы, я обращался к Роману, по нескольким лингвистическим вопросам - и сразу же получал мгновенную консультацию. Что тоже очень порадовало. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Скрипт авторизующийся на сайте (php)
Все ок! Рекомендую.
Работа выполнена за сорок минут. Хотя тут были предложения и три дня делать. Всё быстро, чётко и грамотно. Сотрудничеством очень доволен. Добавил Маркуса в свой список хороших мастеров.
Ответный отзыв