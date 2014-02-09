Начали работать с человеком. Вроде и общий язык нашли. И он неожиданно пропал. Неделя попыток связаться окончилась ничем. Конечно, всякое бывает - но в работе такие вольности недопустимы. Я всегда готов пойти на встречу, если со мной связаться и объяснить свои трудности. А пока я считаю себя свободным от всех обязательств. Предоплаты не было, так что - никто ничего никому не должен. Найден другой исполнитель. Что касается Андрея, то он может в течении 10 дней связаться со мной, объяснить причину своего исчезновения и этот отзыв можно будет убрать.