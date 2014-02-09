Необходимо перевести инструкцию к маленькой программе на английский язык. Она прикреплена к проекту. На выходе должен получится такой же файл, с теми же картинками. Скриншоты я позже заменю сам. Названия полей и кнопок, описываемых в ...
- Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо перевести продающий сайт на английский язык. Изначально нужно перевести две страницы: http://cryptohunter.net/ http://cryptohunter.net/lucky.php Сложность задачи состоит в том, что нужен не тупой перевод изначального текста, а адаптация его под западного покупателя. Т.е. фактически нужно написать новый текст, ...Переводы1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся. Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом сайте. Таргетинг: ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся. Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом сайте. Таргетинг: ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
В прикреплённом файле адрес сайта, который нужно «передрать» и улучшить. Добавить регистрацию и панель пользователя, простейшую рефсистему, мультиязычность. Поэтому разумно взять подходящий движок, отключить лишнее, в качестве фронтенда скопировать всё с сайта-донора (в том числе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
В прикреплённом файле адрес сайта, который нужно "передрать" и улучшить. Добавить регистрацию и панель пользователя, простейшую рефсистему, мультиязычность. Поэтому разумно взять подходящий движок, отключить лишнее, в качестве фронтенда скопировать всё с сайта-донора (в том числе ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть обфусцированный javascript. Необходимо привести в нормальный вид. Расшифровка очень простая: function decode_utf8(s) { return decodeURIComponent(escape(s)); } Но синтаксис javascript для меня представляет трудность, поэтому ищу того, кто сделает это быстрее меня. Сам скрипт прикреплён к проекту. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо наполнять магазин товарами из сайта донора. Работа абсолютно не сложная, т.к. весь процесс автоматизирован до невозможности. Вы просто подбираете подходящий товар на доноре и скармливаете ссылку на него специальному парсеру в нашем магазине. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть список в формате doc. Там указаны 38 вопросов. Тематика - компьютерные сети. Есть книга в формате PDF. Качество - отличное. В ней есть содержание, алфавитный указатель и все ответы. Необходимо найти ответ на ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть небольшая БД (MSSQL) из трёх табличек по 2-5 полей каждая. Необходимо создать программу на C# (обязательное условие) для просмотра и редактирования значений БД. Обязательным условием является реализация с помощью LINQ to Entities Подробнее про это ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Для интернет-магазина http://mainprice.ru необходимо изготовить логотип. Магазин будет торговать разнообразным товаром из Китая и Европы (дропшиппинг). Если это, конечно, важно. У меня нет никаких требований к содержанию лого, кроме технических. Т.е. вы вольны показать своё видение ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Есть популярный шаблон Journal последней версии. Необходимо настроить его так же, как на демке: http://journal.digital-atelier.com/revo/ Все настройки можно глянуть там же: http://journal.digital-atelier.com/revo/admin/ Шаблон необходимо установить на ocStore. Версия 1.5.5.1.1 Ссылка на шаблон: http://rghost.ru/51559332 Я прекрасно понимаю, что русскоязычная и англоязычная версия шаблона ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Через месяц-полтора запускаем новый крупный проект. Суть расскажу в ЛС, но сразу уточню, что проект уникальный, интересный и перспективный. С прицелом на получение регулярной прибыли. Естественно, что для успешного запуска необходимо провести ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо приспособить хорошо знакомый вам движок магазина под дропшиппинг. В качестве "донора" пока только один магазин. API у него нет - поэтому всё необходимо делать вручную (отправлять запросы через curl). Суть. 1). Полуавтоматический импорт товаров (указываем ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно написать класс или просто пару фунций для авторизации на сайте aliexpress.com средствами php. Никакого оформления не нужно - просто нужно разобраться как выполняется авторизация (по логину/паролю) и оформить это в виде кода. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
deletedБазы данныхнет заявокЗакрыт10 лет назад
На прикреплённой картинке три изображения. Нужно отрисовать девушку сверху, или справа, приблизительно в таком же стиле, как и нижняя картинка. 1). Мне лично более симпатична правая девушка. 2). Изображений лучшего качества у меня нет. Т.е. девушка сама ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать сервис исполнения заданий с интегрированной партнёрской программой. Под ключ или программную часть. Наиболее похожим по функционалу является сервис youdo.com. Но в отличии от него - задания будут строго одного типа. Интересуют люди с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Меню - обычный текст, без графического оформления. Два уровня. При нажатии на категорию - меню "раскрывается". Меню второго уровня и ведёт себя странно. Необходимо оформить его так же, как и меню первого уровня (те ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть архив. Допустим my.zip. Размер 5-6 метров. В нём две программы и необходимые для их работы файлы. Программы легальные. Ничего вредоносного в них нет - поэтому никаких проблем с антивирусами быть не должно. Алгоритм установки прост: Проверяем папку ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад