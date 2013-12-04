Скрипт авторизующийся на сайте (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка177 просмотров

Нужно написать класс или просто пару фунций для авторизации на сайте aliexpress.com средствами php.

Никакого оформления не нужно - просто нужно разобраться как выполняется авторизация (по логину/паролю) и оформить это в виде кода. Плюс показать какую-то страницу, под авторизацией. Лучше - http://trade.alibaba.com/order_list.htm

Т.е. две функции/метода. Перввя принимает логин/пароль и авторизуется. Вторая принимает url для перехода и возвращает страницу.

Но это несколько сложнее, чем взять в руки сниффер, посмотреть что и куда отправляется, а потом curl'ом сэмулировать запрос. Во-первых, там https. Во-вторых, там всё запутано.

Начало приблизительно такое. Идём на страницу https://login.aliexpress.com/buyer.htm. Ставим себе куки, и забираем dmtrack из страницы банальной регуляркой. Потом делаем GET запрос на адрес

https://login.aliexpress.com/xman/xlogin.js?pd=aliexpress&pageFrom=&u_token=&xloginPassport=LOGIN&xloginPassword=PASSWORD&dmtrack_pageid=DMTRACK и получаем токен. Что делать дальше - неизвестно.

Сколько денег предложить не знаю - работа может занять и 15 минут, и несколько часов. Выслушаю ваши варианты. Задача некоммерческая. Оплата только в WM, строго после проверки мной работы.

PHP
11 лет назад
dig555
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена за сорок минут. Хотя тут были предложения и три дня делать. Всё быстро, чётко и грамотно. Сотрудничеством очень доволен. Добавил Маркуса в свой список хороших мастеров.
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист на реверс-инжиниринг

    $5000

    Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Генератор по маске

    $50

    Требуется написать программу-генератор url-адресов по маске (можно готовое решение). Пример: 123.com/catalog/123/ 123.com/catalog/124/ 123.com/catalog/125/ и т.д. (в ur-адресе могут присутствовать ? = - ! $ #) ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа на fasm(алгоритм сжатия)

    $100

    Интерфейс: окно, на котором две кнопки (сжать, распаковать) и поле для выбора файла. Сжатие происходить с помощью алгоритма RLE. Разрешается использование стандартные библиотек flat assembler + winapi. Срок 2 дня ...

    Ассемблер
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ExtJS-разработка, сайту нужна e-mail/sms рассылка.

    $500

    Новому интерфейсу в crm-системе ищется соответствующий extjs-код для управления рассылками (см. att). Для сокращения времени готовы купить готовый модуль рассылки со сходным функционалом. Если предлагаете разработку, прикрепляйте скриншоты своих работ на extjs.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Bloody 4

    создать макросы для мыши A4 TECH V7 в программе bloody 4 для игры COUNTER-STRIKE GO

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Django/Python разработчик

    $2500

    В связи с расширением в команду требуются джангисты. Требования к кандидату: 1. Опыт работы с Django от 1 года. 2. Адекватность и ответственность. 3. Аналитический склад ума. ...

    DebianDjangoJavaLinuxMongoDB
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конструктор маек (на флеше)

    доброго дня, требуется создать модуль аля как на сайте тут http://www.vsemayki.ru/constructor/ хотелось бы услышать предварительную оценку по стоимости и срокам такого модуля.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Visual С++ приложения под Windows 8

    $500

    Есть приложение под Windows 8, предназначенное для работы на планшете Microsoft. Оно добавляет возможность манипулировать на сенсорном экране окнами так, будто пользуешься обычной мышью. То есть более точно и удобно управлять курсором. Нужно добавить ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для работы с форумами

    $30

    Нужна программа следующего характера. Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме. Что ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для сохранения картинок с сайта

    1) поле куда будем указывать адрес какой страницы будут сохраняться картинки либо загрузка адресов из тхт файла 2) сохранение картинок в папку с названием адреса страницы 3) сохранение сессии пока каждому адресу, что ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад