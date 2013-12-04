Требуется человек на реверс-инжиниринг приложений и протоколов Требования: - Хорошее знание средств отладки и дизассемблирования - Опыт дизассемблирования, отладки и анализа логики работы ПО - Понимание внутренностей протоколов, SSL, ...
Скрипт авторизующийся на сайте (php)
Нужно написать класс или просто пару фунций для авторизации на сайте aliexpress.com средствами php.
Никакого оформления не нужно - просто нужно разобраться как выполняется авторизация (по логину/паролю) и оформить это в виде кода. Плюс показать какую-то страницу, под авторизацией. Лучше - http://trade.alibaba.com/order_list.htm
Т.е. две функции/метода. Перввя принимает логин/пароль и авторизуется. Вторая принимает url для перехода и возвращает страницу.
Но это несколько сложнее, чем взять в руки сниффер, посмотреть что и куда отправляется, а потом curl'ом сэмулировать запрос. Во-первых, там https. Во-вторых, там всё запутано.
Начало приблизительно такое. Идём на страницу https://login.aliexpress.com/buyer.htm. Ставим себе куки, и забираем dmtrack из страницы банальной регуляркой. Потом делаем GET запрос на адрес
https://login.aliexpress.com/xman/xlogin.js?pd=aliexpress&pageFrom=&u_token=&xloginPassport=LOGIN&xloginPassword=PASSWORD&dmtrack_pageid=DMTRACK и получаем токен. Что делать дальше - неизвестно.
Сколько денег предложить не знаю - работа может занять и 15 минут, и несколько часов. Выслушаю ваши варианты. Задача некоммерческая. Оплата только в WM, строго после проверки мной работы.
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