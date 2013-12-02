Нужна программа следующего характера. Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме. Что ...
Доработка Visual С++ приложения под Windows 8
Есть приложение под Windows 8, предназначенное для работы на планшете Microsoft. Оно добавляет возможность манипулировать на сенсорном экране окнами так, будто пользуешься обычной мышью. То есть более точно и удобно управлять курсором.
Нужно добавить в эту программу ряд функций. Хорошие познания в Windows API приветствуются. Детали сообщу лично.
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