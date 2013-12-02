Доработка Visual С++ приложения под Windows 8

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки219 просмотров

Есть приложение под Windows 8, предназначенное для работы на планшете Microsoft. Оно добавляет возможность манипулировать на сенсорном экране окнами так, будто пользуешься обычной мышью. То есть более точно и удобно управлять курсором.

Нужно добавить в эту программу ряд функций. Хорошие познания в Windows API приветствуются. Детали сообщу лично.

11 лет назад
Cybernetics
Кузнецов 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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