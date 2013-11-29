Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме. Объект – программный комплекс. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны ...
Создание криптовалюты
Модификация кода биткоина и подобных валют и создание своей криптовалюты. Необходимы знания в области криптографии и программирования на C++.
Заявки фрилансеров
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